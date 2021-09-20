Спасатели нашли на Эльбрусе потерявшегося альпиниста из США

По предварительной информации, турист их США не пострадал Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Спасатели обнаружили альпиниста из США, который потерялся на Эльбрусе на высоте около 5 тысяч метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по КБР. Сейчас мужчине помогают спуститься вниз.

В республиканском ведомстве добавили, что состояние здоровья найденного альпиниста пока неизвестно. По предварительной информации, турист их США не пострадал.

Напомним, 19 сентября в МЧС России по КБР поступила информация от специалиста по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти и международными организациями Национального ЦУКС МЧС России о том, что они получили сигнал SOS по спутниковой системе от потерявшегося гражданина США, находящегося на горе Эльбрус на высоте 4957 метров. На поиски потерявшегося туриста выдвинулись четверо спасателей.

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что спасатели УМЧС по Кабардино-Балкарии спасли туриста из Санкт-Петербурга, который заблудился при восхождении на Эльбрус. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщение поступило в центр управления в кризисных ситуациях после 19 часов. Альпинист жаловался, что из-за плохой снежной погоды он заблудился и не может найти обратную дорогу. На вызов выехали поисково-спасательная группа.

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