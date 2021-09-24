"Давайте, ребятки": появилось видео перед роковым восхождением на Эльбрус в непогоду

Кадры видео

В сети появилось видео перед отправкой группы альпинистов на вершину Эльбруса. Видео сняла туристка, оставшаяся в лагере. О том, что синоптики обещали ухудшение погоды и сильную метель, было известно еще до старта.

Восхождение началось в два ночи. Молодые люди были бодры и настроены на удачное путешествие.

- Давайте, ребятки!

- Дадим!

Но уже к полудню стало понятно, что погода ухудшилась. Усилился ветер, поднялась сильная метель. Позже УМЧС по Кабардино-Балкарии сообщило журналистам, что на Эльбрусе установился шквалистый ветра до 40 метров в секунду, температура - минус 20 и низкая видимость до одного метра. Первое несчастье у альпинистов приключилось еще в десять утра.

- Туристка пожаловалась на состояние здоровья. На плато вершины это было. Это штатная ситуация, – рассказывал корреспонденту "КП - Санкт-Петербург" Денис Алимов со слов коллеги. – Девушка приняла решение спускаться вниз. В надежде, что ей станет легче. Поэтому ей выделили одного помощника. И он начал с ней спускаться вниз. А группа остальная двинулась на вершину, в противоположную сторону. К сожалению, девушка скончалась в течение часа, прямо на руках гида, когда они спустились на седловину (линия между двумя горными вершинами – Прим.Ред.). К 11 часам у него на руках был уже труп девушки.

Гиду пришлось отметить место, где осталось тело девушки, и идти вниз. К тому времени непогода уже разбушевалась. Первым спасатели нашли именно этого мужчину и потому подумали, что он бросил группу. Но это оказалось не так.

- Выяснилось, что эта группа не регистрировалась у оперативного дежурного. Если бы они зарегистрировались, то точно бы знали сколько там человек в этой группе. А то данные расходятся: от 18 до 23. Известно, что альпинисты взяли высоту 5400 м и пошли вниз. Туристы разбрелись по разным местам, - рассказывал корреспонденту "КП-Ставрополь" дежурный республиканского управления МЧС России по КБР.

Илья Чуйков (справа) и Антон Никифоров (слева)

По состоянию на три часа 24 сентября известно, что спасатели вышли к двум последним пострадавшим из группы. Всего их было 19 туристов, включая двух гидов - Илью Чуйкова и Антона Никифорова. Погибли (включая девушку, скончавшуюся ранее) пять человек.

- Сильное обморожение почти у всех. У некоторых имеются переломы конечностей. "Медицина катастроф" сейчас встречает их на высоте почти 4 тысяч метров, - прокомментировал ситуацию начальник ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии Михаил Надежин.

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