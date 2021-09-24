Что известно о гидах, застрявших на Эльбрусе с туристами: их навыки и опыт

Илья Чуйков (справа) и Антон Никифоров (слева) Фото: СОЦСЕТИ

На горе Эльбрус застряла группа альпинистов, которая попросила о помощи из-за ухудшения погоды. УМЧС по Кабардино-Балкарии сообщает, что спасателям приходится проводить поисковую операция в тяжелейших метеоусловиях. Дело в том, что работы осложняют шквалистый ветра до 40 метров в секунду, температура - минус 20 и низкая видимость (до одного метра). Вместе с 19 туристами находятся два специалиста - Илья Чуйков и Антон Никифоров. "КП-Ставрополь" рассказывает, что известно о гидах, застрявших вместе с альпинистами.

Чуйков Илья - 28 лет

Согласно информации с ресурсов, мужчина занимается горным дело больше 13 лет. Среди важных навыков отмечают инструкторскую подготовку, подготовку по безопасности в горах и лавинной безопасности. Кроме того, в экстренных ситуациях может применить знания в психологии альпинизма и первой медицинской помощи.

- Организует путешествие до самой мелкой детали, подготовит каждого участника и поддержит дух авантюризма! - сказано на сайте.

Никифоров Антон

Большой поклонник гор. В тематических группах и на личной странице часто постит заметки о восхождении.

- Как учил мой первый работодатель в горах Юрий Рощин — очень важно понимать ту тонкую грань между обстоятельствами неприятными и обстоятельствами опасными, - писал он в Facebook, говоря о группе туристов, которую пришлось развернуть за 70 метров до вершины. На это указывал ряд "плохих примет".

Незадолго до ЧП парень писал:

- На возможные вопросы по типу "не устал ли ты там в горах?" отвечу честно, что подустал. Но лучше так, чем как в том сезоне, когда работы было мало и пришлось любимый мотоцикл продавать. [...] Приключений в этом сезоне было достаточно, и их больше не хочется от слова совсем. Так что когда один из немцев на 5100 начал раз за разом приседать на одно колено и хвататься за печень, я счёл это плохой приметой и сказал, что надо идти вниз.

Парни работали на несколько организаций

В своих публикациях про восхождение с туристами они упоминают название команды, которую представляют. Согласно информации из соцсетей, Чуйков специализировался не только на Кавказе, но и на Сибири и даже Непалу. Никифоров не числится на сайтах организаций, которые представляет. Однако время от времени он вел туристические группы, в том числе - с иностранцами.

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