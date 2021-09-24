Тела погибших на Эльбрусе альпинистов оставят на вершине горы

Пока неизвестны имена жертв этого происшествия Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Тела погибших на Эльбрусе альпинистов оставят на вершине. Это вынужденная мера, так как погодные условия не позволяют их транспортировать сейчас. Об этом stav.kp.ru сообщил заместитель начальника Эльбрускгого ВПСО Альберт Хаджиев. На состояние 24 сентября 02:41 в трагедии скончались три человека.

- Тела погибших при такой погоде спускать не будем, это – прямая угроза жизни спасателей. Как только погода чуть улучшится, сразу спустят. Пока неизвестны имена жертв этого происшествия. Они находятся сейчас на высоте 5300 м.

Руководитель спасения туристов рассказал, что пошло не так во время восхождения.

Ранее stav.kp.ru писал, что всего в группе было 19 человек. Вместе с ними был лицензированный гид. По словам Хаджиева, глядя на погодные условия, туристы должны были вернуться, но не сделали этого:

- Это было авантюрно с их стороны. На моей практике это не первый случай, когда туристы, не смотря на предупреждения, продолжали путь. У каждого свои тараканы в голове: кто-то идет ради адреналина, а кто-то заработать хочет, - считает заместитель начальника Эльбрусскгого ВПСО Альберт Хаджиев.

По состоянию на 03:15 24 сентября число умерших в трагедии альпинистов возросло до пяти.