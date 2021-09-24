Инструктор с 15-летним стажем назвал ошибки гидов, которые привели к трагедии на Эльбрусе

Фото: ismail.kerimov07

За трагедией на Эльбрусе следили без преувеличения все гиды Кабардино-Балкарии, занимающиеся сопровождением альпинистов при восхождении. Мы пытались связаться со многими, но слышали в ответ: «Это большое горе, комментировать его не хотим». Но один опытный проводник со стажем 15 лет все же согласился разобрать роковые ошибки, допущенные гидами.

Перед тем, как стать инструктором, Керимов носил рюкзаки, был поваром и ассистентом старшего гида. Фото: ismail.kerimov07

36-летний Исмаил Керимов неоднократно оказывался на Эльбрусе в непогоду, которую не всегда можно предсказать. Так что он прекрасно знает, как нужно действовать в ситуации подобной той, что унесла жизни пяти человек.

«КП-Ставрополь» - о главных недочетах, погубивших туристов, и важнейших правилах поведения на Эльбрусе, которые спасут альпинистам жизнь.

Фото: ismail.kerimov07

ПЕРВОЕ - МОНИТОРИНГ ПОГОДЫ

Есть много вебсайтов, где подробно указан прогноз по часам. «Плюс-минус час-два пляшет», - отмечает инструктор. Буран с порывами до 75 метров в секунду 23-24 сентября нельзя было не предвидеть.

ВТОРОЕ - ДЕДЛАЙН

Это время, за которое нужно совершить восхождение и успеть вернуться в лагерь. Дедлайн бывает разный, смотря с какой точки стартовала группа и во сколько.

- Среднее время, когда ты должен разворачивать группу обратно - 12 часов дня. Нужно вернуться засветло. Тем более сейчас осень, темнеет раньше, светает позже. Самый холодный период промерзания - рано утром на рассвете и после обеда, когда солнце близится к закату, но еще не ушло. Температура воздуха на высоте свыше 5000 метров падает стремительно. Поэтому 12 часов дня осенью, я думаю, то самое время, когда нужно спускаться, - рассказывает опытный гид.

Членов своей группы Исмаил тщательно испытывает до восхождения на тренировках. Фото: ismail.kerimov07

ТРЕТЬЕ - СВЯЗЫВАНИЕ ГРУППЫ ВМЕСТО ПОДЪЕМА ПО ПЕРИЛАМ

Грубая ошибка заключается в том, что не надо было связывать участников восхождения между собой. Тем более, что все альпинисты - новички. Наш собеседник предполагает, что именно из-за этого и произошла череда злоключений. Связка привела к срыву группы. По этой причине турист сломал ногу. В результате все застряли на критической высоте при сильном ветре и очень низкой температуре.

- Поэтому и получили переохлаждение и обморожение. В таком состоянии мозг отказывается работать. Гиды наверняка не могли в полную мощь предпринимать какие-то действия, - отмечает опытный проводник. - Девочка, которая погибла в Седловине... Это может с каждым случиться. В составе другой части группы она спустилась гораздо раньше., но ее состояние быстро ухудшилось. Этим все могло бы и закончиться.

Исмаил Керимов убежден, что вместо общего троса необходимо было пользоваться тросовыми перилами. Как он объяснил, их провешивают на опасных участках горы каждый год в начале сезона. Альпинист пристегивается к ним двумя карабинами своей страховки. И в свободном варианте карабины скользят по канату. Когда человек добирается до места перестежки, один карабин перещелкивается в следующую станцию, а второй еще фиксирует альпиниста на прежней. Отстегивать два одновременно ни в коем случае нельзя.

Фото: ismail.kerimov07

- Я со своими гидами-помощниками обычно нахожусь в местах перестежки. И мы сами перестегиваем каждого участника. Помимо этого мы учим туристов, как действовать на перилах и как зарубаться ледорубом при падении, - продолжает гид.

ЧЕТВЕРТОЕ - БЕЗДЕЙСТВИЕ

Нельзя было просто часами ожидать спасателей. У всех были ледорубы, продолжает собеседник. С которыми можно было добраться до района седловины - это место на высоте 5350 метров, где две вершины Эльбруса встречаются. Там есть спасательная хижина (!). А еще неподалеку была трещина, в которой наш опытный инструктор со своей группой неоднократно пересиживал бурю, что спасало его и туристов от переохлаждения и обморожений.

- Если не получается найти хижину и трещину, надо копать шурфы и ямы, закапываться и укутываться в спасательные одеяла, сидеть в обнимку, - говорит гид. - Пострадавшим - оказывать помощь. Поить каждый полчаса, давать хотя бы глоток воды, чтобы избежать отека. И таблетку аспирина для разжижения крови при гипоксии. Есть множество вариантов избежать переохлаждение.

Так что трагедию с пятью жертвами можно было избежать. Хотя погибших могло быть даже больше при таких условиях. Как говорит Исмаил Керимов, легко рассуждать сейчас, не зная всего, что произошло на коварном Эльбрусе.

Напомним, что по факту произошедшего заведено уголовное дело.

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