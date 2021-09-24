Хроника фатальных событий: гид перечислил странности, которые привели к трагедии на Эльбрусе

Более шести часов длилась операция по спасению туристов на Эльбрусе. Фото: МЧС по КБР

- Это моя личная интерпретация произошедшего, - говорит Денис Алимов, старший гид частной компании «Эльбрус Гайд», организовавшей роковое восхождение (сам он с группой не шел. - Ред.). - Официальной версии еще нет, только следствие ее восстановит, когда воспроизведет все по показаниям участников. Я руководствуюсь показаниями гида, который спустил первого пострадавшего Игоря и водителя ратрака, который участвовал в спасательной операции, с которым я был на связи. Потом также общался с гидами, когда они уже стали появляться внизу.

В ночь с 22 на 23 сентября, за день до трагедии, группа шла по «Косой полке» - тропе на склоне восточной вершины Эльбруса. С нее выдвинулись на седловину между двух вершин. Это обычный трафик.

- Шли ночью, потому что было погодное окно, - продолжает Алимов. - Не идеальное, не самое лучшее, но это был единственный вариант на ближайшие пять дней. Поэтому решение выходить именно в таком временном интервале было принято верно. Так выходили и другие команды, не только наша.

По непонятной пока причине группа на плато (кратер вулкана Эльбруса. - Ред.) оказалась около 10 утра 23 сентября.

- На мой взгляд, это поздновато, - считает Алимов.

На плато одной из участниц стало плохо, и было принято решение спустить ее вниз, обратно на седловину.

- Там, как считали гиды, ей стало бы полегче, и она смогла бы дождаться группу, - говорит Алимов.

С этого момента начались странности, которые пока еще никто толком объяснить не смог.

Ближе к 11 утра 23 сентября один из гидов пристегнул к себе пострадавшую и начал спускать ее вниз. В это время группа по плато пошла к вершине. Проводник смог спуститься с участницей тургруппы к седловине. Туристка и проводник были еще в связке, когда резко ухудшилась погода. Стал дуть ветер снизу, и пошел такой плотный снег, что видимость уменьшилась до полуметра. Вопреки ожиданиям проводника туристке внизу стало еще хуже. Около 13.00 дня ее не стало.

- Гид давал ей нюхать нашатырь, поил чаем. Ничего не помогало. В итоге ей стало еще хуже, а к часу дня она скончалась у него на руках. - говорит Денис Алимов.

Проводник зафиксировал погибшую девушку у тропы и порядка двух часов ждал группу, но не дождался и ближе к 16.00 принял решение о самостоятельном спуске, так как погода уже угрожала его жизни.

- Связи с группой не было, гид понял, что что-то наверху произошло, и решил самостоятельно спуститься. Решение правильное, - считает Алимов. - Он пошел по «Косой полке», которая к тому моменту уже была занесена.

В 17.00 появилась связь и гид связался с МЧС. Ему навстречу был отправлен ратрак.

- Когда появилась сотовая связь, он связался с нашим координатором, сообщил о ЧП и попросил как можно быстрее подать сигнал бедствия.

С 17.10 сотрудники Эльбрусского ВПСО развернули спасательную операцию.

Дальнейшие события Алимов рассказывает со слов спасенных альпинистов, гидов и водителя ратрака, который участвовал в спасательной операции.

Когда погода испортилась, группа начала спуск. При спуске они не увидели тросовые перила, позволяющие туристам не сбиться с маршрута, так как их занесло снегом. Пришлось делать связки и спускаться. Одна из связок сорвалась. Во время падения один из участников группы сломал себе ногу, и это их сильно затормозило.

- Это оказалась фатальным, - говорит Денис Алимов. - Пока проводились манипуляции с травмированной ногой, остальные участники стали замерзать.

Группа продолжила спуск, но в пути скончались два человека - мужчина и женщина.

- Они потеряли сознание и в себя больше не пришли, - говорит Денис Алимов.

Трое оставшихся гидов приняли решение разделить группу на тех, кто может двигаться быстрее, и тех, кто движется медленнее. Три группы спускались в удобном для себя темпе, каждая - в сопровождении альпиниста.

Старший гид Алимов считает это решение коллег правильным: мол, здесь речь уже шла о спасении большего числа людей. Выручать друг друга не было возможности, нужно было не допустить увеличения числа жертв.

В одной из групп еще два человека потеряли сознание. Их погрузили на носилки и доставили до подъемника на высоту 3900 метров. Там они скончались, не приходя в сознание. Число жертв увеличилось до пяти. Остальные спустились.

- Некоторые спускались с гидами, других уже сопровождали спасатели, - рассказывает Денис Алимов.

К двум часам ночи спасательная операция была завершена. Часть пострадавших доставили в больницу в Нальчике, остальные туристы разместились в гостинице. Те, кто остались в гостинице, чувствуют себя хорошо, им не требуется никакая помощь, и, вероятнее всего, уже завтра они отправятся домой.

Все гиды, которые сопровождали группу туристов, находятся в больнице. У них серьезное обморожение.

- У одного из лидеров, Ильи, который работал с перилами, сильно обморожены пальцы, - рассказывает Денис Алимов. - У второго гида, который вел группу вторым, обморожено лицо. У того, кто сопровождал самую медленную группу, посечено лицо и обморожены руки.

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

«Основная причина трагедии - пренебрежение правилами безопасности»

- Восхождение всегда начинается часа в два ночи от приюта Одиннадцати (4050), пока снаружи минус двадцать и фирн (очень плотный ледяной снег. - Ред.) твердый, в кошках по нему бежишь, как по асфальту. Только так можно к восьми утра добежать до вершины и успеть спуститься. После того, как взойдет солнце и размягчит фирн, начинаешь проваливаться по щиколотку, а то и по пояс, вверх идти трудно. Почему они оказались на плато и начали восхождение только в 10 утра - вот в чем главный вопрос, - прокомментировал «КП-Ставрополь» альпинист со стажем Владимир. - Основная причина - пренебрежение правилами безопасности. Если бы гиды при ухудшении погоды сразу начали спуск вниз, ничего бы не произошло.

Я в свое время так сделал - отказался от достижения цели, к которой упорно готовился в течение нескольких лет, а ведь до вершины было рукой подать. Причем в те времена нельзя было просто купить путевку с обязательством, что тебя доведут до вершины, нужно было иметь соответствующую альпинистскую квалификацию и индивидуальное разрешение на выход к вершине. Неподготовленных людей просто не выпускали.

Вообще восхождение на Эльбрус обманчиво своей технической простотой: мол, не нужно иметь специальных альпинистских навыков, если ты не собьешься с маршрута, то не придется преодолевать скальных участков, где требуется идти в связке и нужны карабины, крючья, навешивание веревок, просто иди и иди.

На эту кажущуюся простоту и покупаются неопытные туристы. И даже матерые, но без опыта горных восхождений. Ну а гиды, у них глаз замылен, ведь они туда уже сто раз ходили. Летом в хорошую погоду вверх и вниз идут толпы туристов. До вершины или даже до седла между западной и восточной вершинами, конечно, доходят далеко не все, большая часть - до приюта Одиннадцати, но все равно к вершине ежедневно идут десятки, со всех стран мира.

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