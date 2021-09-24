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Происшествия24 сентября 2021 1:10

С Эльбруса удалось эвакуировать всех выживших альпинистов

«КП-Ставрополь» поговорила со спасателем, участвующим в операции
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Умерших туристов пока не спустили с горы

Умерших туристов пока не спустили с горы

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На склоне Эльбруса продолжаются поисково-спасательные операции. Напомним, инцидент произошел на высоте в 5400 метров. 23 сентября 2021 года альпинисты запросили помощь у спасателей, так как один из них повредил ногу.

На место выдвинулась поисково-спасательная группа в чрезвычайно сложных метеоусловиях - на горе держится температура -20 градусов, а также дует сильный ветер с порывами до 40 м/с.

Как сообщили в пресс-службе управления МЧС России по КБР, группа состояла из 19 человек.

В беседе с «КП-Ставрополь» заместитель начальника Эльбрускгого ВПСО Альберт Хаджиев рассказал, что на состояние 23:52 спасателям удалось спустить с горы пять человек. Эти люди живы:

- На данный момент с горы уже спустили пять живых альпинистов. На Эльбрусе сейчас минусовая температура, очень сильный ветер, поэтому связи с теми, кто там остался, нет. Пока спасатели работают со спасенными туристами. Скончавшиеся альпинисты находятся на горе, - поделился Хаджиев.

На Эльбрусе спасатели эвакуируют трех альпинистов из группы, запросившей помощь на высоте 5 400 м

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