На Ставрополье учителя по вокалу подозревают в разврате со школьницей

Сергей С.

В Ставропольском крае завели уголовное дело против 58-летнего учителя по вокалу Сергея К., подозреваемого в двух эпизодах развратных действий. Об этом сообщает источник "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах.

В сентябре 2021 года мужчина вывез школьницу за село в Ипатовском районе, где в его машине произошел первый эпизод преступления. Второй случился в октябре в доме педагога. Об этом узнала мать ребенка и в феврале 2022 года написала заявление в полицию.

- Сергей работает педагогом по вокалу в Доме культуры одного из сел Ипатовского района. В селе он на хорошем счету, его подопечные берут гран-при на различных конкурса. Особое внимание уделял местному хору. Само собой, ранее не был судим, да и наклонностей странных за ним не замечали, - рассказал собеседник издания.

Сергей С.

Потерпевшей на момент преступлений было 14 лет. На учете она не состоит, воспитывается в неполной семье.

- Заявление было оперативно отработано. На допросе Сергей дал признательные показания и написал явку с повинной. Известно, что оба эпизода были совершены без применения насилия. Следствие возбудило уголовное дело по статье "Развратные действия". После дачи показаний его отпустили под обязательство о явке, - пояснил источник "КП-Ставрополь".

- В Ипатовском межрайонном следственном отделе следственного управления СКР по Ставропольскому краю по данному факту расследуется уголовное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Директор школы на Ставрополье, предложивший ученице секс за сдачу ОГЭ, остался на свободе

Прокурор уже обжаловал приговор суда [подробности]