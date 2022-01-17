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17 января 2022 12:09

Директор школы на Ставрополье, предложивший ученице секс за сдачу ОГЭ, остался на свободе

Прокурор уже обжаловал приговор суда
Антон ШАПОВАЛОВ
Антон ШАПОВАЛОВ
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Шакир И. проработал директором пять лет

Шакир И. проработал директором пять лет

В Ставропольском крае вынесли приговор по громкому секс-скандалу в школе. Бывшего директора Шакира И. признали виновным в развратных действиях за то, что он предложил 15-летней ученице переспать с ним за вознаграждение. Об этом корреспонденту "КП-Ставрополь" рассказал источник в суде.

Шакир И.

Шакир И.

В мае 2021 года в Благодарненском районе 35-летний директор уединился со школьницей в машине, где предложил ей заняться сексом. Но непросто так. За любовь он хотел дать девочке денег и помочь ей в сдаче ОГЭ. Выпускница отказалась и рассказала обо всем родителям, а затем - правоохранительным органам. Было возбуждено уголовное дело.

- Сначала следователи возбудили уголовное дело по статье "Понуждение к действиям сексуального характера". Но затем поменяли на "Развратные действия в отношении несовершеннолетней младше 16 лет", потому что директор не шантажировал, а предлагал. Какой-либо контакт отсутствовал. Но отмечу, что ему инкриминировали более жесткую статью, чем было раньше. Ему грозило до трех лет тюрьмы, - пояснил собеседник издания.

Фото: СУ СКР по СК

Фото: СУ СКР по СК

После того, как СМИ узнали об инциденте, Шакира уволили. Источник "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах рассказывал, что в системе образования мужчина проработал около 10 лет. Преподавал физкультуру и ОБЖ, на пост директора встал в 2016 году. Незадолго до повышения его признали лучшим предметником района. Для руководящей должности учитель даже переехал в другой поселок.

- Несмотря на низкую заработную плату, о своем выборе не пожалел. Хотя бывшие однокурсники, работая в охранных предприятиях, получают в 2-3 раза больше. Делиться с детьми знаниями очень интересно и увлекательно, - объяснял Шакир журналисту районной газеты, почему выбрал такую профессию.

Шакир И. в студенческие годы

Шакир И. в студенческие годы

Суд приговорил обвиняемого к одному году ограничения свободы. Иными словами, в течение года на Шакира будет наложен ряд запретов: например, ему нельзя будет выезжать за пределы поселка, выходить на улицу с 22 часов и посещать массовые мероприятия. Но свое наказание он отбудет дома. А с учетом того, что первые два месяца мужчина провел в СИЗО, срок сократился на четверть. В систему образования, однако, экс-директору нельзя возвращаться в течение двух последующих лет, сообщил источник издания в суде.

Прокурор остался недоволен исходом дела и подал апелляционную жалобу. Краевой суд уже принял ее к рассмотрению.

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