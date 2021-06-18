Офицер запаса и учитель года: что известно о директоре, предложившем ученице переспать за ОГЭ на Ставрополье

Шакир И.

В Ставропольском крае обсуждают громкий секс-скандал. В центре истории - директор сельской школы Шакир И. и девятиклассница. После последнего звонка мужчина завел 15-летнюю выпускницу в свою машину и предложил ей переспать. Взамен он обещал деньги и содействие в успешной сдаче ОГЭ. Но девочка отказалась, рассказывал источник stav.kp.ru в правоохранительных органах. Что известно о директоре из Благодарненского района - в материале "Комсомольской правды".

Шакир И.

ИЗ ФИЗРУКА В ДИРЕКТОРЫ

Уроженец Дагестана Шакир И. приехал на Ставрополье еще ребенком. И всю свою жизнь он провел в крае. В школе боец, в ставропольском вузе - круглый отличник. В итоге, вернувшись на родину с красным дипломом, Шакир сразу стал надеждой. Офицеру запаса, пришедшему преподавать физкультуру, отдали еще и ОБЖ. В этом предмете его признали лучшим районным учителем по итогам 2014 года. Что, конечно, благотворно сказалось на репутации физрука.

Шакира И. любили в старой школе

- Несмотря на низкую заработную плату, о своем выборе не пожалел. Хотя бывшие однокурсники, работая в охранных предприятиях, получают в 2-3 раза больше. Делиться с детьми знаниями очень интересно и увлекательно, - объяснял Шакир журналисту районной газеты, почему выбрал такую профессию.

Правда, в 2016 году с мужчиной судились из-за неверно заполненной декларации о доходах. В документе он занизил свою зарплату до 10 тысяч рублей. И, несмотря на предписание, долго не исправлял ошибки. К слову, он знал об ответственности за такое нарушение - мужчина экстерном закончил ставропольский юрфак.

Шакир И. в студенческие годы

В том же году лауреата районных премий переманили в другую школу. Причем сразу на пост директора. В должности руководителя он продолжил вести уроки, но тот задор утих: за последние несколько лет Шакир перестал проходить допкурсы, участвовать в конкурсах, разрабатывать собственные методики преподавания. А теперь и вовсе уволен из-за уголовного дела.

Шакир И.

ЧТО ИЗВЕСТНО СЕЙЧАС

Против Шакира возбудили уголовное дело по статье "Понуждение к действиям сексуального характера". Источник "Комсомольской правды" в Благодарненском суде сообщил, что с учетом ходатайства следователя СУ СКР по Ставропольскому краю мужчину арестовали до 17 августа.

- Дело возбудили только 17 июня [инцидент случился 25 мая - Прим.] по оперативной наработке. Сейчас начнется комплексное расследование. В том числе будет проверяться, кому еще директор предлагал заняться сексом взамен на покровительство, - рассказывал источник stav.kp.ru в правоохранительных органах.

Фото: СУ СКР по СК

Ситуацию прокомментировала детский омбудсмен в Ставропольском крае Светлана Адаменко.

- Родители, отправляя ребенка в детский сад, школу, творческий кружок должны быть уверены, что сын и дочь защищены. Считаю, что среди педагогов и руководителей образовательных учреждений необходимо проводить ежегодное психологическое тестирование на готовность к работе в детском коллективе. И эта норму необходимо закрепить законодательно.

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