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Происшествия18 июня 2021 19:20

Директор школы на Ставрополье, предложивший секс выпускнице, арестован

Об этом сообщает источник "Комсомольской правды"
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
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Благодарненский районный суд избрал меру пресечения для директора школы. Мужчину отправили под стражу на 2 месяца - до 17 августа. Об этом сообщает источник stav.kp.ru в суде.

Арестованный проходит по делу о понуждении к действиям сексуального характера. Потерпевшей выступает 15-летняя ученица 9-го класса.

- Инцидент был еще в мае 2021 года. Мужчина вечером позвал ребенка в машину, где предложил заняться любовью. Взамен он обещал, что даст денег и поможет со сдачей ОГЭ. Контакта не было. [...] Дело возбудили только 17 июня по оперативной наработке. Сейчас начнется комплексное расследование. В том числе будет проверяться, кому еще директор предлагал заняться сексом взамен на покровительство, - рассказывает источник "Комсомольской правды" в правоохранительных органах.

По словам собеседника издания, подозреваемому 35 лет. В течение 10 лет он работал учителем физкультуры и ОБЖ. На должности директора находился с 2016 года. В настоящее время из-за секс-скандала уволен.

Информацию о начале расследования подтвердили в СУ СКР России по Ставропольскому краю.