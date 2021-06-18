Директор школы на Ставрополье, предложивший секс выпускнице, арестован

Благодарненский районный суд избрал меру пресечения для директора школы. Мужчину отправили под стражу на 2 месяца - до 17 августа. Об этом сообщает источник stav.kp.ru в суде.

Арестованный проходит по делу о понуждении к действиям сексуального характера. Потерпевшей выступает 15-летняя ученица 9-го класса.

- Инцидент был еще в мае 2021 года. Мужчина вечером позвал ребенка в машину, где предложил заняться любовью. Взамен он обещал, что даст денег и поможет со сдачей ОГЭ. Контакта не было. [...] Дело возбудили только 17 июня по оперативной наработке. Сейчас начнется комплексное расследование. В том числе будет проверяться, кому еще директор предлагал заняться сексом взамен на покровительство, - рассказывает источник "Комсомольской правды" в правоохранительных органах.

По словам собеседника издания, подозреваемому 35 лет. В течение 10 лет он работал учителем физкультуры и ОБЖ. На должности директора находился с 2016 года. В настоящее время из-за секс-скандала уволен.

Информацию о начале расследования подтвердили в СУ СКР России по Ставропольскому краю.