Директор школы на Ставрополье предложил 15-летней девочке секс за экзамены

Возбуждено уголовное дело
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
В Ставропольском крае разгорелся скандал в одной из школ. Директор учреждения предложил 15-летней школьнице заняться сексом за успешную сдачу экзаменов. Об этом корреспонденту stav.kp.ru рассказал источник в правоохранительных органах.
- Инцидент был еще в мае 2021 года. Мужчина вечером позвал ребенка в машину, где предложил заняться любовью. Взамен он обещал, что даст денег и поможет со сдачей ОГЭ. Контакта не было, - сообщил собеседник издания.
Также источник рассказал, что 35-летний директор занимает пост с 2016 года. В системе образования он проработал около 10 лет. Руководящую должность совмещал с преподаванием ОБЖ и физической культуры. Сейчас он уволен.
- Дело возбудили только 17 июня по оперативной наработке. Сейчас начнется комплексное расследование. В том числе будет проверяться, кому еще директор предлагал заняться сексом взамен на покровительство.
Факт возбуждения уголовного дела подтвердили в СУ Следственного комитета России по Ставропольскому краю.
Фото: СУ СКР по СК
- Петровский межрайонный следственный отдел СУ Следственного комитета России по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей "Понуждение к действиям сексуального характера", - сказано в сообщении ведомства.
Подозреваемый задержан. Вскоре суд изберет мужчине меру пресечения. Следствие ходатайствует об аресте.
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