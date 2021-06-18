Директор школы на Ставрополье предложил 15-летней девочке секс за экзамены

Возбуждено уголовное дело Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Ставропольском крае разгорелся скандал в одной из школ. Директор учреждения предложил 15-летней школьнице заняться сексом за успешную сдачу экзаменов. Об этом корреспонденту stav.kp.ru рассказал источник в правоохранительных органах.

- Инцидент был еще в мае 2021 года. Мужчина вечером позвал ребенка в машину, где предложил заняться любовью. Взамен он обещал, что даст денег и поможет со сдачей ОГЭ. Контакта не было, - сообщил собеседник издания.

Также источник рассказал, что 35-летний директор занимает пост с 2016 года. В системе образования он проработал около 10 лет. Руководящую должность совмещал с преподаванием ОБЖ и физической культуры. Сейчас он уволен.

- Дело возбудили только 17 июня по оперативной наработке. Сейчас начнется комплексное расследование. В том числе будет проверяться, кому еще директор предлагал заняться сексом взамен на покровительство.

Факт возбуждения уголовного дела подтвердили в СУ Следственного комитета России по Ставропольскому краю.

Фото: СУ СКР по СК

- Петровский межрайонный следственный отдел СУ Следственного комитета России по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей "Понуждение к действиям сексуального характера", - сказано в сообщении ведомства.

Подозреваемый задержан. Вскоре суд изберет мужчине меру пресечения. Следствие ходатайствует об аресте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Дагестане помощник тренера изнасиловал 14-летнего мальчика

Злоумышленника ждет 12 лет колонии [подробности]