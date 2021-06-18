Детский омбудсмен прокомментировала секс-скандал с директором школы Ставрополья

Уполномоченный по правам ребенка в Ставропольском крае Светлана Адаменко заявила, что внимание родителей к жизни детей - важнейшее оружие против таких страшных ситуаций. Подростки должны чувствовать себя в безопасности и в случае угрозы рассказать близким о беде.

- Считаю, что среди педагогов и руководителей образовательных учреждений необходимо проводить ежегодное психологическое тестирование на готовность к работе в детском коллективе. И эта норму необходимо закрепить законодательно, - заявила омбудсмен.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала о секс-скандале с директором общеобразовательной школы в Ставропольском крае. Он предложил 15-летней школьнице заняться сексом за успешную сдачу экзаменов.

- Инцидент был еще в мае 2021 года. Мужчина вечером позвал ребенка в машину, где предложил заняться любовью. Взамен он обещал, что даст денег и поможет со сдачей ОГЭ. Контакта не было, - сообщил собеседник издания.