Судимый житель Ставрополья приставал к внучке сожительницы на аттракционе

После этого инцидента вскрылся другой Фото: Артем КИЛЬКИН

Ставропольские следователи завели уголовное дело против 55-летнего местного жителя, который домогался малолетней внучки своей сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Действия подозреваемого заметили сотрудники местного парка. Мужчина повел 11-летнюю девочку на аттракцион "5D" и уже в зале стал домогаться к ней. Сеанс резко прервал кассир, следивший за происходящим по камерам.

- О факте сообщили в подразделение по делам несовершеннолетних полиции. Полицейские собрали материалы, выяснили другой факт преступления и передали дело в Следственный комитет, - рассказал источник "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах.

Фото с места ЧП: СУ СКР по Ставропольскому краю

Оказалось, что у мужчины только недавно появились сексуальные отклонения. За год, пока он жил вместе с бабушкой потерпевшей, никаких странностей не было. Внучка спокойно гуляла во дворе частного дома и никогда ни на что не жаловалась. Дедушка занимался хозяйственными делами.

- 19 сентября 2021 года подозреваемый завлек ребенка в сарай и начал там домогаться до внучки. Девочка все осознавала и оказывала посильное сопротивление, ей не нравилось происходящее. Первый факт раскрыли в ходе допросов.

Против жителя Ставропольского края возбудили уголовное дело по статье "Действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет". Мужчина задержан, следствие ходатайствует об аресте фигуранта. Собеседник "КП-Ставрополь" добавил также, что до ЧП мужчина работал в буденновской котельной. Ранее был судим за распространение наркотиков.

- В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на закрепление полученных доказательств. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю.

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