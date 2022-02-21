«Ждем рецепт динозавра на углях»: повар с Кавказа взорвал Youtube шашлыком из питона, бизона и верблюда

На канал повара подписаны 5,5 млн человек. Фото: GEORGY KAVKAZ

Повар из Пятигорска взрывает Youtube своими рецептами. На канал Георгия подписаны 5,5 млн человек. А видео блогера собирают от 2 до почти 120 млн просмотров (!).

Георгий получил награду за 100 000 подписчиков на платформе Bilibili - аналог YouTube в Китае. Фото: georgikavkaz

Блогер готовит блюда кавказской кухни во дворе своего дома. В кадре обычно появляются его дети, жена, другие члены семьи или друзья. Все видео - без закадровой музыки, поэтому смотрятся как в прямом эфире, но с качественным монтажом.

Георгий мало говорит, иногда шутит или кратко дает важную рекомендацию. В его роликах атмосферу создают естественные звуки - треск костра под тандыром, шум жарки овощей в казане, как нож разрезает мясо и разливается из кувшина домашнее вино.

Шашлык из страуса. Фото: GEORGY KAVKAZ

Хитом стал мастер-класс Георгия о приготовлении страуса на углях (118 589 044 просмотра).

- Ждем рецепт динозавра, запеченного целиком на углях! - шутят подписчики. - Чтобы не останавливаться на достигнутом, предлагаю запечь слона в лаваше!

Фото: GEORGY KAVKAZ

Самый удивительный ролик Георгия - про питона (!) на мангале (24 млн просмотров). В начале видео блогер указывает, что он против охоты на змей ради их поедания. И поясняет, что приготовленная им змея лишала жизни домашних животных, за что сама стала добычей охотников.

В видео повар аккуратно снимает с питона красивую шкуру, а часть внутренностей отдает клевать своим курам. Туловище змеи разрезает на куски, приправляет, насаживает на шампура и жарит на мангале как обычный шашлык.

Шашлык из бизона. Фото: GEORGY KAVKAZ

Еще парочка поразительных рецептов - с целым верблюдом (26 млн) и бизоном (49 млн) на мангале.

- Верблюжий рибай (стейк - прим. Ред.), медвежий рибай... Целый зоопарк, - комментирует повар.

Есть, конечно, и традиционные: баран в духовке, жареные курица и перепелки, запеченная рыба и яичница с овощами, например.

Фото: GEORGY KAVKAZ

Кусочек мяса почти в каждом видео достается коту, который часто гуляет на улице недалеко от хозяина. Подписчики по этому поводу шутят: «То чувство, когда их кот ел больше разновидностей мяса, чем я».

Кот Георгия тоже принимает участие в съемках. Фото: georgikavkaz

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