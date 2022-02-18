100-килограммовая бастурма под зажигательные танцы: домохозяйка взорвала интернет необычной готовкой

Фото: arysia_kavkaz

Хозяюшка из Пятигорска покоряет Instagram и TikTok кавказскими блюдами и колоритным акцентом. Танцуя на своей кухне, Арусяк Галстян готовит за раз 100-килограммовую порцию бастурмы и 300 штук армянских котлет - «ишли кюфта». Все видео с готовкой снимает невестка.

Фото: arysia_kavkaz

- Света, покажи, какая у меня тесто, - просит Арусяк жену сына в ролике о приготовлении универсального теста. - Это тесто от моего свекруха.

Фото: arysia_kavkaz

Страницы в соцсетях Галстян ведет полгода. За это время на нее подписались в общей сложности почти 1 млн пользователей. Некоторые ее ролики стали супер популярными.

Видео, на котором Арусяк подбрасывает тесто и крутит его пальцами собрало только в TikTok больше 7,6 млн просмотров! От 3 миллионов просмотров - под ее роликами с рецептами чипсов из лаваша и «кололак» - армянских тефтелей.

Фото: arysia_kavkaz Фото:

Все видео идут не больше 3 минут. И обязательно сопровождаются танцами и зажигательной музыкой. Есть и художественные клипы: в одном из роликов Арусяк в точности повторяет эпизод из индийского фильма «Зита и Гита», когда одна из главных героинь спускается по лестнице и пускается в пляс.

Фото: arysia_kavkaz

- Вот скажите! Разве может быть не вкусно, когда человек готовит не только с любовью, но и всегда с хорошим настроением! Спасибо за позитивное настроение при любых объемах работы! А работы как всегда у вас много! - пишут в комментариях поклонники.

Фото: arysia_kavkaz

Как и многим нам стало интересно, кто потом ест наготовленное? Ведь иногда порции без преувеличения гигантские, что ими можно накормить целую улицу! Оказалось, что бастурму и прочие деликатесы, приготовленные руками Арусяк, быстро раскупают. Так что на своем увлечении блогер честно зарабатывает.

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