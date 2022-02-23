На Ставрополье планомерно решают проблему дефицита медицинских кадров

Более половины мест в ставропольском медуниверситете отдано под целевиков. Фото: Олег УКЛАДОВ

Современные поликлиники и лаборатории, высокотехнологичное оборудование, применение цифровых технологий, профилактика заболеваний, ранняя диагностика, новые методики оперативных вмешательств и эффективное лечение - развитию здравоохранения в Ставропольском крае уделяется особое внимание.

Масштабная модернизация отрасли проходит сегодня по всем практически направлениям, и даже в ситуации сложной эпидемиологической обстановки медицинская система региона справляется с реализацией основных мероприятий региональных проектов национального проекта «Здравоохранение». В этом году на финансирование нацпроекта в крае направят свыше 2,7 миллиарда рублей.

- Нацпроект уже помог изменить к лучшему ситуацию в нашем здравоохранении - в плане оснащенности больниц оборудованием и транспортом, в вопросах приведения в порядок зданий медицинских учреждений. Работа продолжается и в этом году, - отметил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Задача - работать на опережение

С 2021 года в регионах России реализуется программа «Модернизация первичного звена здравоохранения». Рассчитана она на то, чтобы в течение пяти лет сделать медицинскую помощь, в том числе для селян, качественнее и доступнее.

В крае активно модернизируют первичное звено здравоохранения.

Для этого в регионах строят новые объекты, рассчитанные на оказание первичной медико-санитарной помощи, привлекают квалифицированные кадры. На старых объектах проводят капитальный ремонт, чтобы обеспечить комфортные условия пребывания пациентов в медицинских организациях, заменяют устаревшее оборудование.

Сегодня Ставрополье - в числе лидеров среди регионов по реализации программы, и выполнить ее в крае планируется досрочно. Обеспечить опережающий темп выполнения программы распорядился глава региона Владимир Владимиров:

- Перед нами стоит задача - все объекты 2024 года сдать в ближайшие два года. Учитывайте это при планировании работ.

В этом году в рамках программы запланирован капитальный ремонт 72 объектов здравоохранения. Работы на них уже ведутся. На сегодняшний день заключены контракты на приобретение 81 медицинского автомобиля, 28 из них медучреждения получили. До 1 августа в больницах региона будут установлены все закупленные 10 единиц тяжелого оборудования на общую сумму в 146 миллионов рублей.

По словам министра здравоохранения Ставропольского края Владимира Колесникова, уже начаты подготовительные работы для проведения в 2023 году капитального ремонта 89 медицинских организаций. По поручению губернатора ведется подбор земельных участков для строительства запланированных в программе объектов здравоохранения.

Медпомощь селянам: доступно и эффективно

Программа «Модернизация первичного звена здравоохранения в Ставропольском крае» дает возможность комплексно улучшить в первую очередь медицинское обслуживание сельских жителей края, вывести его на принципиально новый качественный уровень - оно должно стать доступным и эффективным.

Так, например, Шпаковской районной больницей с начала 2022 года уже получено шесть легковых автомобилей Lada Niva, ожидается получение еще двух автомобилей Lada Largus. Для врачей и пациентов районной больницы автотранспорт - жизненная необходимость. Райбольница обслуживает без малого 150 тысяч жителей Шпаковского района, из которых более 53 тысяч человек - жители 11 сельских поселений.

- Легковой транспорт используется для взаимодействия медицинских работников и жителей района, - рассказывает Антон Скорняков, главврач Шпаковской РБ.

- Пациентов привозим на консультации, а врачей доставляем к пациентам. В прошлом году больница получила 11 легковых автомобилей и два передвижных комплекса - маммограф и флюорограф. - Это мобильные комплексы на базе автобусов, которые выезжают в труднодоступные территории для проведения обследования людей и ранней диагностики заболеваний, - поясняет Скорняков.

В рамках программы в Шпаковском районе проводятся также работы по капитальному ремонту и строительству объектов здравоохранения. В 2022 году в Михайловске начнется строительство крупной поликлиники. Общая сумма затрат составит 412 млн рублей, а первых пациентов поликлиника сможет принять в 2025 году.

На этот год запланировано строительство врачебной амбулатории в станице Темнолесской и кабинета врача общей практики в селе Пелагиада. Объекты сдадут в эксплуатацию в конце 2022 года. На этот год намечено также проведение реконструкции поликлиники и участковой больницы села Надежда, а также участковой больницы в поселке Цимлянском.

Помимо этого, на 2022 год запланирован капитальный ремонт пяти объектов: врачебной амбулатории в станице Новомарьевской, ФАПов в хуторах Кожевников и Польский, поселке Приозерный и селе Надежда. Ремонтные работы начнутся с 15 марта. На большинстве объектов они должны завершиться не позднее 1 июля 2022 года.

ФАП в селе Покровском отремонтируют на средства региональной программы.

Главная ценность - кадры

Доступность и эффективность первичной помощи - это не только наличие необходимой современной инфраструктуры и медицинского оборудования, прежде всего - это кадры. Без эффективной кадровой политики модернизация здравоохранения попросту невозможна.

Проблема нехватки медицинских специалистов стоит сегодня действительно остро. На ее решение направлен региональный проект «Обеспечение медицинских организаций государственной системы здравоохранения Ставропольского края квалифицированными кадрами». Помогает устранить кадровый голод в том числе и обучение врачей по целевому направлению. Сегодня целевое направление - гарантия трудоустройства, в таком формате взаимодействия заинтересованы сразу три стороны: работодатель, который получает необходимого ему специалиста, выпускник вуза, которого обеспечивают работой, и минздрав Ставрополья, который таким образом решает наболевший кадровый вопрос.

- Мы проводим предварительный отбор людей, которые в будущем подойдут нам в качестве специалистов, и направляем их на соответствующую комиссию. В состав комиссии входят сотрудники университета и специалисты регионального министерства, - рассказывает Антон Скорняков, глава Шпаковской РБ. - Комиссия оценивает подготовленность абитуриентов, смотрит на результаты ЕГЭ и отбирает самых достойных из заявленных нами претендентов. Наша задача - не просто обеспечить себя кадрами, а взять на работу лучших специалистов, поэтому целевой набор проходят только самые ответственные и целеустремленные абитуриенты.

Будущий врач после окончания вуза обязуется в течение трех лет отработать в медучреждении, направившем его на обучение. В случае если молодой доктор откажется от трудоустройства, ему придется возместить больнице потраченные на него деньги за весь период обучения.

Сейчас в Ставропольском государственном медицинском университете под целевиков отдано более половины мест. Губернатор Владимир Владимиров поставил перед профильными ведомствами и организациями задачу - увеличить число молодых специалистов в медицинских учреждениях Ставропольского края. К 2025 году в больницах, поликлиниках и фельдшерско-акушерских пунктах должно быть трудоустроено порядка 1650 молодых докторов. Будущие специалисты будут работать в основном в сельских территориях по основному месту жительства. Первые выпускники из числа целевиков уже получили дипломы и приступили к работе в больницах и поликлиниках в родных селах и городах почти всего Ставрополья.

- На сегодняшний день у нас уже работает достаточно большое количество целевиков, - говорит руководитель Шпаковской РБ. - Качеством подготовки специалистов мы довольны. Безусловно, пришедший в медорганизацию выпускник вуза требует адаптации к определенным условиям работы. Мы стараемся за всеми молодыми специалистами закрепить наставников. В этом году Шпаковская ЦРБ примет на работу 7 молодых специалистов, четверо из них в 2016 году поступили на лечебный факультет СтГМУ, трое - на педиатрию.

По словам Антона Скорнякова, в 2025 году, когда в Михайловске откроется новая поликлиника, рассчитанная на 600 посещений в день, сюда примут на работу 20 молодых специалистов по программе целевого обучения. Их них девять студентов с 2018 года обучаются лечебному делу, а 11 изучают педиатрию. Таким образом для Шпаковского района кадровый вопрос будет закрыт.

- Как показывает время, эта практика себя оправдывает. Только в 2021 году в медучреждения разных территорий Ставрополья приняты на работу 134 молодых специалиста. А на программы специалитета и ординатуры в медицинские вузы зачислен 401 выпускник ставропольских школ, - отметил Владимир Владимиров.

Всего за пять лет по программе целевого приема в СтГМУ прошли обучение 1116 человек. В текущем году на бюджетные места университета могут рассчитывать 305 целевиков. Чтобы привлечь молодежь в систему здравоохранения и заинтересовать медициной, региональным минздравом и медицинскими организациями края системно ведется профориентационная работа среди учащихся средних и старших классов.

В ставропольских школах открываются профильные химико-биологические классы, нацеленные на подготовку детей к поступлению в медколледжи и вузы. Во время обучения по целевому набору студенты получают стипендию от медучреждения, а после выпуска молодые специалисты могут рассчитывать на ведомственное жилье или оплату арендованного.

Стоит отметить, что обучение по целевому направлению доступно и ординаторам. В 2021 году по программе ординатуры были зачислены 128 человек. В текущем году на обучение выделено 238 мест. На целевое обучение по программе ординатуры могут поступить выпускники по специальностям среднего медицинского персонала. Существенным приоритетом пользуются врачи, работающие в селах. Обучение докторов по целевому набору ведется за счет федерального бюджета, а на подготовку медицинских сестер, фельдшеров, акушерок средства выделяются из краевой казны.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Стимулы и льготы для земских врачей и фельдшеров

В селах с нехваткой кадров помогает также справиться действующая федеральная программа «Земский врач/Земский фельдшер». Приезжающим в сельские поселения специалистам производятся единовременные компенсационные выплаты. Врачи могут получить от 1 до 2 миллионов рублей - в зависимости от отдаленности территории, а фельдшеры - от 500 тысяч до 1 млн рублей.

По данным регионального минздрава, в 2021 году по программе «Земский врач/Земский фельдшер» в медучреждения Ставропольского края были трудоустроены 107 специалистов. Больше всего специалистов по программе в прошлом году приняла на работу Предгорная районная больница - 13 человек, еще 12 были трудоустроены в Железноводскую городскую больницу, по 8 работников добавилось в Красногвардейской и Александровской районных больницах, 7 специалистов приехали на работу в Кировский район, по 6 - в Георгиевскую и Кочубеевскую больницы, по 5 - в Труновскую и Нефтекумскую, 4 врача трудоустроены в Изобильненскую больницу, остальные 43 специалиста распределены по 16 медучреждениям Ставропольского края.

- В Шпаковскую РБ с 2012 года по программе на работу приняты 19 врачей, - рассказал главврач Антон Скорняков. - Все они получили единовременные выплаты в размере одного млн рублей и должны отработать в нашей организации в течение пяти лет.

В 2022 году единовременные компенсационные выплаты получат 87 медработников, из них 70 - врачи, 17 специалистов - средний медицинский персонал, включая фельдшеров, акушерок и медицинских сестер.

Всего с начала действия программы в медицинские организации Ставропольского края прибыли работать более 1100 специалистов, большинство из них - квалифицированные врачи. Также законом Ставропольского края медицинским работникам в сельских территориях предусмотрена оплата жилья, коммунальных услуг. Помимо этого, за работу в медорганизациях в пустынных и безводных местностях (восточные районы Ставрополья) работникам начисляется ежемесячная надбавка к зарплате в размере 10 - 15 процентов от оклада.

КСТАТИ

У ставропольских медработников имеется возможность совершенно бесплатно повысить свою квалификацию. В крае созданы специальные центры для аккредитации специалистов со средним профессиональным образованием на базе Ставропольского базового и Кисловодского медицинских колледжей, а практикующие врачи могут повысить квалификацию по самым дефицитным специальностям в симуляционных центрах в Ставропольском государственном медуниверситете и в перинатальном центре № 1.

Так, в разгар пандемии, в вузе обучали оказывать реанимационную помощь тяжелым пациентам с коронавирусом с применением аппаратов искусственной вентиляции легких. Бесплатные курсы тогда прошли несколько сотен ставропольских врачей хирургического профиля.

НАША СПРАВКА

В 2022 году в крае продолжается реализация восьми региональных проектов: «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации», «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», «Развитие детского здравоохранения Ставропольского края, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Развитие экспорта медицинских услуг», «Создание единого цифрового контура в здравоохранении ЕГИСЗ», а также «Борьба с онкологическими заболеваниями» и «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».