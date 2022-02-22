В День защитника Отечества на Ставрополье придет жара до 20 градусов тепла

Зима окончательно покидает Ставропольский край Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ставропольском крае к 23 февраля придет аномальная для зимнего месяца жара до +20 градусов. Утром в некоторых округах будет туман, но к полудню от него уже не останется и следа. Об этом рассказали в Гидрометцентре Ставрополья.

Уже сегодня, 22 февраля, воздух может прогреться до +15 градусов. Всю неделю сохранится юго-восточный ветер с порывами до 10 метров в секунду. Как обещают синоптики, осадков ждать не приходится. В Ставрополе температура чуть ниже, максимум на сегодняшний день - +13 градусов.

Так как осадков не будет, жители краевого центра смогут насладиться артиллерийским салютом в честь Дня защитника Отечества. Он начнется в 21:00, всего из гаубиц сделают 30 выстрелов.

А в ночь с 23 на 24 февраля температура не упадет ниже нуля, а сохранится в диапазоне от 0 до 5 градусов тепла. А днем четверга снова придет жара.