Губернатор Ставрополья предоставит свой дом для размещения беженцев из Донбасса

Владимиров призвал других ставропольцев поступить также, как он

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в официальном инстаграм-аккаунте заявил, что готов принять семью беженцев из Донбасса и разместить ее у себя дома. Таким образом он выражает свою поддержку эвакуированным гражданам ДНР и ЛНР.

- Мои близкие в этом полностью солидарны - семья Владимировых готова на своей жилплощади разместить семью из Донбасса. Так и поступим, - написал Владимиров.

Также он рассказал, что Ставропольский край уже собрал первую крупную партию гуманитарного груза и отправил в Ростовскую область. Она находится ближе всего к границе с Украиной, именно в этот регион поступает поток эвакуированных жителей Донбасса.

Также гуманитарную помощь собирают в Северной Осетии, Дагестане и других регионах Северного Кавказа. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что республика готова разместить беженцев на своей территории. Для этого подготовили места временного размещения и наладили систему обеспечения.