"Служба — обязательный ритуал": почему следователи на Ставрополье идут в армию

Решение пойти в армию у следователей добровольное Фото: Алексей БУЛАТОВ

23 февраля в России отмечают День защитника Отечества. Это особенный день для сотрудников правоохранительных органов, в том числе - для следователей СКР. Хотя в федеральном законе не прописано, что каждый работник ведомства должен пройти службу в армии, многие делают это добровольно: коллеги не поймут.

- Для любого мужчины служба в армии - обязательный ритуал взросления, - уверен старший следователь Кировского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Ставропольскому краю, лейтенант юстиции Армен Саакян. - В армии парней проверяют на прочность. И не только на физические показатели: на выносливость, силу, прыть. Во многом это связано с поведением внутри разношерстного коллектива. Как кто поведет себя и - самое главное - как ты будешь поступать в отношении своих боевых товарищей.

Армен Саакян в армии

Саакян пошел в армию сразу после окончания в 2015 году юридического в астраханском филиале Саратовской юридической академии. Тогда он еще не рассчитывал на должность в управлении, хотя работа следователем была давней его мечтой.

- Помню, что когда смотрел всякие криминальные сериалы или фильмы, меня привлекала работа следователей, криминалистов. То, как они раскрывают преступления по одной-единственной улики, которая приводит к общему осознанию проблемы и другим доказательствам.

Призывник попал в 339-м радиотехнический полк, дислоцирующийся в Астрахани, и был старшим водителем специальной машины. Мужчина дослужил до звания младшего сержанта. В 2016 году, после возвращения из армии, он пошел общественным помощником в СКР, а затем стал следователем.

Следователь Кировского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Ставропольскому краю Армен Саакян

- В производстве у меня находятся самые разные дела: коррупция, убийства, нарушения прав граждан. В первую очередь я воспринимаю такие дела как защиту интересов страны. Надо, чтобы за любое преступление наказание нес виновный человек, и я его устанавливаю, - говорит Саакян.

Следователи СКР служили в разных родах войск России. Среди них, например, даже есть бывшие солдаты космических войск. Это следователь Ипатовского межрайонного отдела Александр Кураса, следователь отдела по Предгорному району Владимир Примочкин, следователь Шпаковского межрайонного отдела Ролан Лафишев и старший следователь Кировского межрайонного отдела Виталий Вологжанин.

Глава СУ СКР по Ставрополью Игорь Иванов поздравил мужчин с днем защитника Отечества:

- Этот праздник символизирует воинскую доблесть и боевую славу России. В нашей памяти он всегда будет связан с подвигами старших поколений, внесших неоценимый вклад в дело защиты родины, своим мужеством и отвагой вписавших немало славных страниц в историю Отечества. День защитника Отечества - дань уважения и признательности тем, кто всегда берег и продолжает оберегать нашу Родину, кто сегодня служит на ее благо.

Наша профессия, целью которой является торжество справедливости, требует не меньшей ответственности и профессионализма. Обеспечивая законность и правопорядок на территории Ставропольского края, Вы уважаемые коллеги, достойно несете звание защитника Закона и государства.

С особыми словами уважения и благодарности я обращаюсь ко всем ветеранам, чьи трудовые подвиги всегда будут для нас примером. В этот праздничный день я желаю всем мирного неба, счастья, здоровья, благополучия и новых свершений во благо нашего Великого Отечества!