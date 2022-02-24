На Ставрополье 24 февраля выявили районы, где больше всего зараженных коронавирусом

Уровень заболеваемости вновь подрос, но большинство пациентов проходят амбулаторное лечение Фото: Олег ЗОЛОТО

На Ставрополье за сутки диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился у 1124 заболевших. Общее число зараженных в крае достигло 179523. Об этом на своей личной странице в Instagram сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

За вчерашний день от коронавируса скончалось 11 человек, у них заболевание протекало в тяжелой форме. К утру 24 февраля число умерших в регионе достигло 6746. Победить болезнь за вчерашний день смогли 1112 пациентов, а за все время - 154 тысячи жителей края.

«КП-Ставрополь» приводит список территорий, где зафиксировали больше всего зараженных коронавирусом. Антилидером в этом списке стал Буденновский городской округ, за минувшие сутки там выявили 180 заболевших. Вторую строчку занимает Георгиевский городской округ - 127. Третьим в списке идет краевой центр. Так, в Ставрополе за вчерашний день заболело 95 человек, всего с начала пандемии коронавируса заразились 43454.

В Александровском районе - 39, в Андроповском - 7, в Апанасенковском - 7, в Благодарненском - 29, в Грачевском районе - 12, в Ипатовском - 53, в Изобильненском - 19, в Кировском - 88, в Кочубеевском - 8, в Красногвардейском районе - 9, в Курском - 23, в Левокумском районе - 39, в Новоселицком - 3, в Новоалександровском - 47, в Минераловодском - 67, в Петровском - 23, в Предгорном - 18, в Советском - 68, в Степновском районе - 13, в Труновском - 8, в Шпаковском - 8.

В Пятигорске - 36 человек, в Кисловодске - 55, в Ессентуках - 23, в Железноводске - 19, в Невинномысске - 1.

Есть территории, где за сутки не выявили ни одного случая: Арзгирский, Нефтекумский, Туркменский районы и городские округа, а также город Лермонтов.

Среди заболевших - 111 дети. Из них 107 находятся на амбулаторном лечении, а 4 были госпитализированы.

- С 22 на 23 февраля были госпитализированы 152 человека. При этом более четверти COVID-коек остаются свободны, - также сообщает губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.