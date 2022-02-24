На Ставрополье бывший замминистра сельского хозяйства ушел от тюрьмы, став спонсором интерната

Сергей Талалаев. Фото: Минсельхоз Ставрополья

Пятый кассационный суд вернул на новое рассмотрение уголовное дело против бывшего заместителя министра сельского хозяйства Ставрополья Сергея Талалаева, обвиняемого во взяточничестве. Год назад процесс над чиновников прекратили из-за возмещения ущерба, следует из открытых данных.

24 июня 2020 года Талалаева задержали. Ему вменяли статью "Получение взятки". Следствие установило, что, будучи начальником отдела по развитию малых форм хозяйствования в АПК Ставрополья, он добавил семь баллов одной заявке на предоставление краевого гранта в 12,9 млн рублей. Из-за завышенной оценки кооператив из Арзгирского района выиграл. За это чиновник получил iPhone Xs за 63 тысячи рублей.

Ленинский районный суд Ставрополя изменил статью на более мягкую - на "Превышение должностных полномочий". Решение обосновывали тем, что взятку передали после окончания торгов. Это не только вдвое снизило потенциальный срок лишения свободы для экс-замминистра, но и позволило ему "загладить вину". Чем и воспользовался Талалаев. Во-первых, получатель гранта вернул средства в бюджет Ставрополья. И во-вторых, сам обвиняемый стал спонсором неуказанного интерната.

Сергей Талалаев. Фото: администрация Кировского района

- Вину по статье "Превышение должностных полномочий" Талалаев признал полностью. В суде он дал показания, что после окончания рассмотрения заявок представитель кооператива спрашивал у него о перспективах получения гранта. Он пояснил, что они могли бы получить дополнительные баллы, если бы предоставили один документ. Мужчины договорились, что Талалаев подложит этот документ, хотя комиссия уже отзаседала, а представитель кооператива его отблагодарит после выигрыша гранта. При этом чиновник якобы узнал об этом только после факта превышения полномочий и до последнего не был осведомлен, что ему подарят, - пояснил источник "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах.

По итогу суд закрыл уголовное дело и назначил Талалаеву штраф в 20 тысяч рублей. Прокуратура не согласилась с таким приговором и обжаловала его, настаивая на возвращении дела в суд и переквалификации дела по прежней статье. Свои доводы гособвинитель основывал на показаниях обвиняемого следствию, которые суд не признал недействительными.

Краевой суд оставил приговор без существенных изменений: в тексте изменили только одну правовую опечатку. Но Пятый кассационный суд отменил решение и спустя год вернул дело на новое рассмотрение по статье "Получение взятки". Талалаеву грозит до восьми лет лишения свободы и штраф до 2 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кто тормозит дело об аресте имущества семьи экс-начальника ГИБДД Ставрополья

Суд Ставрополя сделал предупреждение жене Алексея Сафонова [подробности]