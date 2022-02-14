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14 февраля 2022 16:48

Кто тормозит дело об аресте имущества семьи экс-начальника ГИБДД Ставрополья

Суд Ставрополя сделал предупреждение жене Алексея Сафонова
Антон ШАПОВАЛОВ
Антон ШАПОВАЛОВ
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Алексей Сафонов

Алексей Сафонов

Промышленный районный суд Ставрополя третий месяц рассматривает дело об аресте имущества бывшего главы УГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова и его близких. В иск вошли 22 объекта недвижимости стоимостью в 83 млн рублей, в том числе - особняк с "золотым унитазом", кадры из которого показывали после задержания подозреваемого.

После трех предварительных заседаний 7 февраля судья провел первое полноценное слушание. Но его пришлось прервать и начать слушания по-новому - выяснились новые детали дела. Об этом сообщает корреспондент "КП-Ставрополь" из зала суда.

СУД С САМОГО НАЧАЛА

На первом (и пока единственном) полноценном заседании судья поднял вопрос о том, как используются заявленные в иске квартира и нежилое помещение в Ставрополе. Оба объекта принадлежат Алене Псель - гражданской супруге Сафонова, и оба сданы в аренду. Сторона ответчика не смогла назвать съемщиков. В деле косвенно затрагиваются права этих арендаторов, потому было решено начать процесс с самого начала.

Дом, в котором Алена Псель сдает квартиру

Дом, в котором Алена Псель сдает квартиру

Фото: Яндекс.Карты

Псель обязали предоставить в суд данные о съемщиках к 14 февраля. Но она этого не сделала: риэлтор, который занимался сдачей, в отъезде, документов на руках нет.

- Я должен разъяснить всем участникам процесса не только о правах, но и о обязанностях, в том числе - об обязанности добросовестно пользоваться правами. Злоупотребление процессуальными правами может привлечь к правовым последствиям, вплоть до отказа в защите того права, на которое претендует сторона, - ответил судья. - В вашем случае давалось достаточно времени для получения информации. Отсутствие информации - это препятствие для рассмотрения дела. Влечет это к необоснованному затягиванию дела. Поэтому я должен предупредить вас.

Кроме того, представитель одного из ответчиков ничего, кроме единственного ходатайства, судье не представил. Он пояснил, что пока что у него "нет желаемых документов". И что позицию клиента он представит, но позже. По словам судьи, это усложнит рассмотрение иска, хотя и дозволено законом.

Отметим, что гражданский процессуальный кодекс предполагает, что гражданские дела должны рассмотреть в течение двух месяцев с момента поступления заявления в суд. По ходатайству можно добавить еще месяц. Иск замгенпрокурора РФ поступил в Промышленный районный суд Ставрополя 7 декабря 2021 года.

САФОНОВ ХОЧЕТ В СУД

В заседаниях хочет поучаствовать сам экс-глава УГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов. Ранее адвокаты других ответчиков говорили, что он трижды направлял ходатайства. Но судья заявил, что ни одно прошение в суд не приходило.

Алексей Сафонов

Алексей Сафонов

14 февраля представитель Алены Псель передал рукописное ходатайство Сафонова об участии в заседаниях. Но его отклонили - у этого юриста нет прав на представление его интересов в суде. К слову, адвокат бывшего главы УГИБДД был на заседаниях лишь однажды. Со слов представителя Псель, Сафонов направил в суд такое же прошение по почте и вскоре оно придет. Потому, возможно, он появится на следующих заседаниях.

В ЧЕМ ПОДОЗРЕВАЮТ САФОНОВА

Главу УГИБДД по Ставрополью и его подчиненных задержали в июле 2021 года. Силовики одновременно провели обыски по 53 адресам. Подозреваемым вменяют получение взяток в особо крупном размере. Группировка, в которую входило более 30 должностных лиц, брали дань с большегрузов за беспрепятственный проезд. Сафонов заработал на этом более 19 млн рублей.

Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

- Требовали плату просто за проезд, а не за перегруз, - говорил в беседе с корреспондентом "КП-Ставрополь" один из дальнобойщиков. - В одно направление он стоит 200 рублей. Вернуться назад - еще 500 рублей. Такая же картина в Краснодарском крае: на Тихорецком и Славянском постах. Деньги в любом случае надо отдать, иначе инспектор что-нибудь найдет: воздух зашипел, фара не так светит, камень попал в лобовое стекло и так далее.

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