Жена главы УГИБДД Ставрополья Сафонова рассказала, на чьи деньги построили особняк с "золотым унитазом"

Кадры с обысков особняка: Telegram-канал Александра Хинштейна

С декабря 2021 года в Промышленном районном суде Ставрополя проходят заседания по аресту имущества главы УГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова и его родственников. Согласно иску замгенпрокурора, у ответчиков хотят забрать 22 объекта на 83 млн рублей, среди которых дом, квартиры, нежилые помещения и машины. Среди них - особняк с "золотым унитазом", кадры из которого показывали после задержания подозреваемого.

В августе 2021 года дом на окраине Ставрополя переписали на несовершеннолетних детей Сафонова. Его гражданская жена и бывшая владелица особняка Алена Псель рассказала, на чьи деньги был построен дом. Корреспондент "КП-Ставрополь" побывал на заседании.

Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

- Мои родители занимаются бизнесом еще с конца восьмидесятых годов. Они производили и торговали джинсой, - рассказывала Псель. - Даже есть патент на отшив детской одежды. Занимались зерном, торговали мясом. Мама оформлена как индивидуальный предприниматель. Они мне дали деньги на покупку недвижимости.

По договору дарения, родители дали дочери 35 млн рублей. Строительство особняка началось в 2014 году, в документах заказчицей всех работ выступает Псель. Алексей Сафонов не причастен к возведению особняка. И не мог быть причастным, уверена его гражданская жена. Причину, по которой глава УГИБДД по Ставрополью, со слов Псель, не участвовал в строительстве, мы не можем огласить - это семейная тайна. Тем не менее, судья не учел этот личный фактор при рассмотрении спора, связанного с имуществом, но обратил внимание на другое. Договор дарения 35 млн рублей был заключен в 2020 году, после всех операций с деньгами. На вопрос, почему так было решено сделать, Псель ответила:

- Таково волеизъявление моих родителей!

Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

Другим спорным объектом, который замгенпрокурора хочет изъять, стала квартира в Санкт-Петербурге. Купили ее уже при Сафонове, но за средства Псель, вырученные с инвестиций в криптовалюту, заявил ее адвокат. Подтверждение его слов якобы находится в телефонах, изъятых следствием. Заседания по иску об аресте имущества продолжаются.

В ЧЕМ ПОДОЗРЕВАЮТ САФОНОВА

Задержание главы УГИБДД Ставрополья и его подчиненных прошло в июле 2021 года. Одновременно силовики провели обыски по 53 адресам. Должностные лица подозреваются в получении взяток в особо крупном размере. ОПГ, в которое входило более 30 человек, брали дань с большегрузов за беспрепятственный проезд. Сафонов получил на этих делах больше 19 млн рублей.

Алексей Сафонов

- Требовали плату просто за проезд, а не за перегруз, - рассказывал в беседе с "КП-Ставрополь" дальнобойщик. - В одно направление он стоит 200 рублей. Вернуться назад - еще 500 рублей. Такая же картина в Краснодарском крае: на Тихорецком и Славянском постах. Деньги в любом случае надо отдать, иначе инспектор что-нибудь найдет: воздух зашипел, фара не так светит, камень попал в лобовое стекло и так далее.

ГДЕ СЕЙЧАС ГЛАВА УГИБДД СТАВРОПОЛЬЯ

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