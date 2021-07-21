Не платила штрафы и вела бизнес: что известно о настоящей владелице дома с золотым унитазом, где жил начальник ГИБДД Ставрополья

Гражданская жена младше Алексея Сафонова на 7 лет Фото: Евгения СОКОРЕВА

Мини-копия Версальского дворца, где среди золота и антиквариата жил задержанный на днях начальник ГИБДД Ставрополья Алексей Сафонов, в 2013 году был оформлен на его гражданскую супругу Алину (имена героинь публикации изменены - Прим.).

Что интересно - по данным издания Baza, в 2011 году у Сафонова и Алины родился общий ребенок, когда полицейский еще состоял в официальном браке. Развелся он только спустя семь лет. Но, несмотря на появление второго малыша, регистрировать отношения с любовницей он не стал. Возможно, чтобы не светить такую резиденцию.

Бывшая супруга Алексея Сафонова. Фото: соцсети

Алина - 36-летняя бывшая бизнесвумен. На нее также зарегистрирована белая иномарка BMW стоимостью 7 млн рублей. Машина с красивым номером 001 попала на видео от оперативников, нагрянувших к 43-летнему Алексею Сафонову «в гости» с обысками и выемкой 20 июля 2021 года.

Что касается официальной супруги Сафонова, она была на год младше мужа. Виктория - бухгалтер по образованию, дизайнер по призванию. Женщина прошла соответствующие курсы в Италии, вступила в Краевую ассоциацию дизайнеров. Но обустройством особняка для бывшего мужа она не занималась. Судя по страничке Виктории в соцсетях, со вкусом у нее все в порядке, в отличие от человека, благодаря которому в доме Сафонова появились золотые унитазы, огромные люстры и блестящая лепнина повсюду, даже на кухне, в личной бильярдной и в сауне.

Бывшая жена Алексея Сафонова работает дизайнером. Фото: соцсети

Развод прошел тихо, без дележа детей и имущества. Возможно, мирному расставанию поспособствовало то, что Сафонов приобрел для бывшей жены дом площадью 300 квадратных метров.

Напомним, накануне на начальника Госавтоинспекции Ставропольского края Алексея Сафонова завели уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере. По версии следователей, он организовал преступную группу, которая заработала больше 19 млн рублей, изготавливая и продавая пропуска индивидуальным предпринимателям и организациям, занимающимся перевозкой зерновых культур и инертных грузов. Среди участников «транспортной мафии» бывший начальник отдела ГИБДД по Ставропольскому краю Александр Аржанухин, замначальника Александр Ткаченко и инспектор ГИБДД Виталий Мельчиков. С пропусками от ГИБДД фуры и грузовики могли нарушать правила дорожного движения и требования перевозки, оставаясь безнаказанными.

Как накануне сообщала пресс-служба СКР, по этому делу проведено больше 80 обысков. У подозреваемых изъяли крупные суммы денег наличными, дорогостоящие автомобили, предметы и документы, представляющие интерес для следствия. В частности обыски прошли в особняке начальника Госавтоинспекции Ставрополья. Двухэтажный дом с королевской лестницей, золотым унитазом, креслом-троном, росписью на стенах, витражом и хрустальными люстрами находится в Ставрополе. И сайту stav.kp.ru удалось выяснить, что стать соседом Алексея Сафонова можно за 12,5 млн рублей.

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