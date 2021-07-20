Алексей Сафонов выступал как ярый сторонник честности, просил участников дорожного движения не провоцировать сотрудников Госавтоинспекции на взятки Фото: из личного архива

В декабре 2012 года заместитель начальника ГУ МВД России по Ставропольскому краю генерал-майор полиции Юрий Алтынов представил личному составу УГИБДД главного государственного инспектора безопасности дорожного движения Ставрополья подполковника полиции Алексея Николаевича Сафонова.

БИОГРАФИЯ АЛЕКСЕЯ САФОНОВА

Тогда Юрий Алтынов сообщил, что все, что начал делать Алексей Николаевич в должности и.о. начальника УГИБДД ГУ МВД России по краю, соответствует тем требованиям, которые «сейчас предъявляются к подразделениям полиции и, в частности, к подразделениям Госавтоинспекции».

Кстати, в 2017 году начальник краевого управления УГИБДД Алексей Сафонов прокомментировал местному СМИ письмо о взятках в пятигорской полиции, направленное неким сотрудником ГАИ в администрацию президента России. В письме раскрывалась схема поборов и взяток в отделе полиции.

— Анонимная информация о взятках поступила к нам три недели назад. Мы отправили группу негласного контроля, которая провела проверку, но не нашла нарушений, — поделился тогда с журналистами полковник Сафонов.

Так, на одном из роликов Сафонов предупреждает водителей об уголовной ответственности за дачу взятки, а также просит правоохранителей не поддаваться на уловки автолюбителей, предлагающих деньги.

— К сожалению, не все сотрудники Госавтоинспекции могут устоять перед предложением, когда им предлагают денежное вознаграждение. Я предлагаю водителям не нарушать закон РФ. Предлагаю автолюбителям не подвергать себя уголовной ответственности, а также не провоцировать сотрудников Госавтоинспекции, — обращался он к участникам дорожного движения.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что против Алексея Сафонова возбудили уголовное дело по статье: «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)». Силовики задержали его и более 35 его подчиненных сегодня, 20 июля.

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