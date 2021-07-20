Помимо Алексея Сафонова по уголовному делу о крупной взятке проходят другие сотрудники местного ГИБДД

В Ставрополе, сегодня, 20 июля силовики задержали главу ГИБДД по краю Алексея Сафонова, а также более 35 его сотрудников.

Как сообщил собственный источник «КП-Северный Кавказ», группировка ставропольских гибддшников работала с 2017 года. По предварительной версии, только лишь за обеспечение беспрепятственного проезда грузовиков с зерном Алексей Сафонов и его «единомышленники» получили почти 20 миллионов рублей.

Известно также, что помимо Сафонова по уголовному делу о крупной взятке проходят другие сотрудники местного ГИБДД.

Всего насчитывается более 35 работников. Среди них: его заместитель Ткаченко, Аржанухин, Мельчиков, Сотников, Парахин, Горлов. По версии следствия, все они сколотили банду несколько лет назад и начали копить деньги на золотые унитазы и прочее.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что задержанным «инкриминируется организация преступного сообщества, получение взяток, злоупотребления, превышения и т.п». Сейчас проводятся обыски как по местам жительства подозреваемых, так и в рабочих кабинетах по месту службы.

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