На Ставрополье задержали главу ГИБДД по краю и 35 его сотрудников

Сообщается, что подозреваемых задержали сегодня утром. Подробности инцидента уточняются и дополняются Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Задержан глава ГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов, а также более 35 его сотрудников. Об этом 20 июля сообщил депутат Александр Хинштейн.

По предварительной версии, задержанным «инкриминируется организация преступного сообщества, получение взяток, злоупотребления, превышения и т.п».

Сообщается, что подозреваемых задержали сегодня утром. Подробности инцидента уточняются и дополняются.