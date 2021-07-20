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Происшествия20 июля 2021 13:04

На Ставрополье задержали главу ГИБДД по краю и 35 его сотрудников

Задержанным инкриминируется организация преступного сообщества, получение взяток, злоупотребления, превышения и прочее
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Сообщается, что подозреваемых задержали сегодня утром. Подробности инцидента уточняются и дополняются

Сообщается, что подозреваемых задержали сегодня утром. Подробности инцидента уточняются и дополняются

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Задержан глава ГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов, а также более 35 его сотрудников. Об этом 20 июля сообщил депутат Александр Хинштейн.

По предварительной версии, задержанным «инкриминируется организация преступного сообщества, получение взяток, злоупотребления, превышения и т.п».

Сообщается, что подозреваемых задержали сегодня утром. Подробности инцидента уточняются и дополняются.

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