Золотой унитаз и личный трон: как выглядит дом задержанного начальника ГИБДД Ставрополья

В особняке начальника УГИБДД ГУ МВД по краю проходят обыски Фото: Евгения СОКОРЕВА

В Ставрополе прошла спецоперация по задержанию начальника ГИБДД Ставропольскому краю Алексея Сафонова и более 35 его подчиненных. Провели ее полицейские из Главного управления собственной безопасности МВД России и ГУ МВД по СКФО при силовой поддержке Росгвардии.

Как сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале (он также входит в рабочую группу при Комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции), утром 20 июля 2021 года была задержана практически вся верхушка Государственной инспекции безопасности дорожного движения региона.

Алексей Сафонов Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

По информации источника stav.kp.ru, задержанным инкриминируется организация преступного сообщества, получение взяток и злоупотребление должностными полномочиями. Следствие полагает, что группировка действовала с 2017 года, и только за обеспечение беспрепятственного проезда грузовиков с зерном Сафонов и его доверенные лица получили за это время около 20 млн рублей.

Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

Обыски проходят в рабочих кабинетах и местах жительства подозреваемых. В частности, в особняке начальника ГИБДД, который находится в Ставрополе. Рассказываем и показываем, где жил Алексей Сафонов.

Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

Мини-копия Версальского дворца

Первое, что видишь, оказавшись перед домом - высокий белокаменный забор и распашные кованые ворота с золотым декором. Табличка с наименованием улицы и номера дома оформлена в виде герба с золотыми львами.

Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

Во внутреннем дворе разбиты клумбы, есть бассейн и построен домик для прислуги. Перед двухэтажным особняком с колонами припаркованы два дорогостоящих автомобиля «BMW» с красивыми номерами.

Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

Комнаты в доме декорированы золотом, лепниной и росписью. На второй этаж ведет королевская лестница. Под потолком - хрустальные люстры.

В спальне, куда ведут большие двустворчатые двери, обрамленные витражом в стене, стоит антикварный золотой шкаф.

Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

Напротив расположились кресла-троны, над которыми висят золотые бра в виде свечей. Кажется, что хозяин старался воссоздать мини-копию Версальского дворца.

Туалет, писсуар, умывальник и зеркало над ним - все золотое.

Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

В доме Сафонова имеется собственная баня, бильярдная комната и тренажерный зал.

Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

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