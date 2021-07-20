Золотой унитаз и личный трон: как выглядит дом задержанного начальника ГИБДД Ставрополья

В особняке начальника УГИБДД ГУ МВД по краю проходят обыски
Фото: Евгения СОКОРЕВА
В Ставрополе прошла спецоперация по задержанию начальника ГИБДД Ставропольскому краю Алексея Сафонова и более 35 его подчиненных. Провели ее полицейские из Главного управления собственной безопасности МВД России и ГУ МВД по СКФО при силовой поддержке Росгвардии.
Как сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале (он также входит в рабочую группу при Комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции), утром 20 июля 2021 года была задержана практически вся верхушка Государственной инспекции безопасности дорожного движения региона.
Алексей Сафонов
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
По информации источника stav.kp.ru, задержанным инкриминируется организация преступного сообщества, получение взяток и злоупотребление должностными полномочиями. Следствие полагает, что группировка действовала с 2017 года, и только за обеспечение беспрепятственного проезда грузовиков с зерном Сафонов и его доверенные лица получили за это время около 20 млн рублей.
Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна
Обыски проходят в рабочих кабинетах и местах жительства подозреваемых. В частности, в особняке начальника ГИБДД, который находится в Ставрополе. Рассказываем и показываем, где жил Алексей Сафонов.
Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна
Мини-копия Версальского дворца
Первое, что видишь, оказавшись перед домом - высокий белокаменный забор и распашные кованые ворота с золотым декором. Табличка с наименованием улицы и номера дома оформлена в виде герба с золотыми львами.
Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна
Во внутреннем дворе разбиты клумбы, есть бассейн и построен домик для прислуги. Перед двухэтажным особняком с колонами припаркованы два дорогостоящих автомобиля «BMW» с красивыми номерами.
Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна
Комнаты в доме декорированы золотом, лепниной и росписью. На второй этаж ведет королевская лестница. Под потолком - хрустальные люстры.
В спальне, куда ведут большие двустворчатые двери, обрамленные витражом в стене, стоит антикварный золотой шкаф.
Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна
Напротив расположились кресла-троны, над которыми висят золотые бра в виде свечей. Кажется, что хозяин старался воссоздать мини-копию Версальского дворца.
Туалет, писсуар, умывальник и зеркало над ним - все золотое.
Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна
В доме Сафонова имеется собственная баня, бильярдная комната и тренажерный зал.
Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна
Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна
Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна
Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна
Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна
Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна
Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна
Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна
Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна
Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна
Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна
Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна
Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна
Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна
Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна
Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна
Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
«Настоящая мафия»: за что задержали все руководство ГИБДД Ставрополья
Причину задержания начальника ГИБДД Ставрополья назвали в полиции (подробнее)