Задержание начальника ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова 20 июля 2021 года. Главное

Вместе с Алексеем Сафоновым были задержаны около 35 его подельников. Фото: сайт правительства СК

Задержание начальника ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова произошло 20 июля 2021 года. Вместе с ним в ходе совместной спецоперации МВД России, ГУ МВД по СКФО и при силовой поддержке Росгвардии были взяты еще более 35 сотрудников краевой Госавтоинспекции и гражданских лиц. Главное о задержании начальника ГИБДД по Ставропольскому края Алексея Сафонова и его подчиненных - в материале сайта stav.kp.ru:

- задержание произошло 20 июля 2021 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн;

- вместе с Алексеем Сафоновым было задержано по сути все руководство краевого управления ГИБДД, упоминаются фамилии Ткаченко, Аржанухина, Мельчикова, Мельчиковой, Сотникова, Парахина, Горлова;

Задержанный Алексей Сафонов Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

- по данным следствия, не позднее января 2017 года Сафонов создал организованную преступную группу;

- в ОПГ вошли не только перечисленные сотрудники управления, но также другие «неустановленные лица из числа работников УГИБДД по СК и жителей Ставропольского края»;

- целью группировки стало «извлечение дохода в особо крупном размере путем получения денежных средств в качестве взятки»;

- по предварительной информации, задержанные сотрудники Госавтоинспекции крышевали перевозчиков зерна и других грузов, работавших с нарушениями;

Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

- водители фур и организаторы перевозок покупали у правоохранителей неформальные спецпропуска, дающие «иммунитет» на случай остановки сотрудниками ГИБДД;

- Сафонов и его подельники успели «наторговать» почти на 20 млн рублей, деньги шли на золотые унитазы и элитные авто;

- возбуждено уголовное дело по шестой части 290-й статьи УК РФ «Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере», по ней участникам группировки грозит срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.

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