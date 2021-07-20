Против начальника ГИБДД Ставрополья и его сотрудников возбуждено дело по факту взятки на сумму 19 млн рублей

Все участники банды получили взятку в особо крупном размере на общую сумму более 19 млн рублей

Возбуждено уголовное дело по факту получения организованной группой под руководством начальника УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью полковника полиции Алексея Сафонова взятки в особо крупном размере.

Выяснилось, что несколько лет участники организованной группы изготавливали пропуска. Позже они за деньги распространялись среди мужчин, которые занимались грузоперевозками зерновых культур и инертных грузов на территории Ставрополья.

Эти пропуска позволяли водителям беспрепятственно осуществлять грузоперевозки с нарушениями административного законодательства, в том числе через стационарные и передвижные посты ГИБДД.

В итоге участники банды получили взятку в особо крупном размере на общую сумму более 19 млн рублей.

По местам проживания злоумышленников, а также в подразделениях ГИБДД проводятся обыски. По последним данным, уже изъяты крупные суммы наличных денежных средств, дорогостоящие автомобили, а также другие драгоценности.

Алексей Сафонов и 6 участников возглавляемой им банды, в том числе экс-начальник отдела УГИБДД ГУ МВД России по краю Александр Аржанухин, инспектор УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Виталий Мельчиков и четверо гражданских лиц, задержаны.

Как сообщили в правоохранительных органах, следователи продолжают собирать необходимые доказательства, опрашиваются возможности свидетели и участники громкого уголовного дела.

- Следствие планирует направить ходатайство об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу, - говорится в сообщении.

Алексей Сафонов жил, как цыганский барон и просил не провоцировать взятками

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, как выглядит дом задержанного начальника ГИБДД Ставрополья.

Первое, что видишь, оказавшись перед домом - высокий белокаменный забор и распашные кованые ворота с золотым декором. Табличка с наименованием улицы и номера дома оформлена в виде герба с золотыми львами.

Во внутреннем дворе разбиты клумбы, есть бассейн и построен домик для прислуги. Перед двухэтажным особняком с колонами припаркованы два дорогостоящих автомобиля «BMW» с красивыми номерами.

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