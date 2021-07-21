Шлагбаум есть, конфликтов нет: соседом задержанного начальника ГИБДД Ставрополья можно стать за 12,5 млн

Въезд на Сипягина со стороны Чехова перекрыт шлагбаумом со знаком «Парковка запрещена» Фото: Алина МАКСИМОВА

После задержания начальника ГИБДД Ставропольского края Алексей Сафонова вся страна обсуждает то, как жил высокопоставленный блюститель закона. Двухэтажный особняк за белокаменным забором, кованые ворота, домик для прислуги, бассейн, спортивный зал, сауна, лепнина, кресла-троны и золоченый унитаз - Алексей Сафонов тяготел к роскоши. Журналист «КП-Северный Кавказ» побывала на улице, где живет начальник краевой Госавтоинспекции, и выяснила сколько стоит стать его соседом.

Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

Дом Сафонова находится в нижней части краевой столице на улице Сипягина в районе 204-го квартала. Улица эта небольшая и сравнительно новая, еще пять-шесть лет назад здесь велась активная застройка, строился в том числе и особняк Сафонова, несколько строек ведутся и сегодня.

Так дом Алексея Сафонова выглядел в 2014 году. Фото: Яндекс.Карты

Въезд на Сипягина со стороны Чехова перекрыт шлагбаумом со знаком «Парковка запрещена» и надписью: «Машины не ставить! Работает эвакуатор». При этом никаких препятствий для въезда с другой стороны улицы нет. Дома все как на подбор - двухэтажные особняки из разных материалов с большими заборами из камня или кирпича. И, если не рассматривать детально каждый из домов, то дом Сафонова ничем не примечателен снаружи. Выглядит плюс-минус также, как все остальные на улице.

До недавнего времени на Сипягина продавали два дома. Один - в самом начале улице площадью в 105 квадратов с ремонтом, мебелью и благоустроенным двором за 10 миллионов рублей. Сейчас за дом уже внесен задаток, и в скором времени туда въедут новые хозяева.

Соседство с Сафоновым стоит 12,5 млн рублей. Фото: avito.ru

Второй дом все еще продается. За него просят 12,5 миллионов рублей. Это строение в 157 квадратов с цокольным этажом и чистовой отделкой находится в нескольких домах от прославившегося на всю страну особняка Сафонова. Вот, что рассказывает о соседях 62-летний продавец дома.

- Улица у нас тихая, асфальтированная, рядом все, что нужно для жизни. И соседи хорошие, спокойные. Никаких трудностей с ними никогда не возникало,- рассказал продавец дома в беседе с корреспондентом «Комсомолки». - Большинство из них - люди в возрасте 40-45 лет, приветливые, здороваются всегда. Близко, правда, ни с кем не общался, но и конфликтов не было.

Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

Не исключено, что хоромы Сафонова пополнят список продаваемой недвижимости на Сипягина, если суд решит обратить его имущество в собственность государства. Пока же задержанный 20 июля 2021 года начальник ГИБДД Ставрополья дожидается суда, который изберет в отношении него меру пресечения на время следствия.

Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что во вторник, 20 июля 2021 года, на Ставрополье разразился громкий коррупционный скандал с «цыганским оттенком». После спецоперации Управления собственной безопасности МВД и Росгвардии была задержана вся верхушка местного ГИБДД во главе с начальником ведомства, полковником Алексеем Сафоновым.

Особый шик скандалу придали опубликованные депутатом Хинштейном фотографии одного из особняков полковника Сафонова.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Хинштейн заявил, что задержанного начальника ГИБДД Ставрополья прикрывал глава краевого МВД Сергей Щеткин. Он был уволен по решению министра внутренних дел России Владимира Колокольцева накануне.

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