Хинштейн заявил, что задержанного начальника ГИБДД Ставрополья прикрывал глава краевого МВД

50-летний генерал-майор Сергей Щеткин сменил 64-летнего Александра Олдака, руководившего краевой полицией с 2011 года

Экс-начальник ГУМВД РФ по Ставрополью Сергей Щеткин прикрывал начальника краевого УГИБДД Алексея Сафонова. Не исключено, что он был с ним заодно в преступной схеме, так считает глава комитета Госдумы Александр Хинштейн.

Депутат, выступая в эфире YouTube-программы «Соловьев LIVE», обратил внимание на то, что недавно в Ставропольском крае было проведено задержание сразу трех начальников экзаменационных межрайотделов за получение взяток, и в связи с этим встал вопрос о судьбе полковника Сафонова, который в должности начальника управления Госавтоинспекции края находился с 2012 года.

- И одна из основных претензий к начальнику ставропольского ГУМВД, теперь уже, бывшему, генерал-майору полиции Щеткину в том, что он, по сути, прикрыл Сафонова и после скандала с арестом его подчиненных дал ему лучшие характеристики, написал исключительное заключение о его чрезвычайных способностях и добился того, чтобы Сафонов остался на своей должности, - подытожил Хинштейн.

Напомним, Сергей Щеткин был уволен по решению министра внутренних дел России Владимира Колокольцева накануне, о чем рассказала журналистам официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Это случилось сразу после того, как была задержана практически вся «верхушка» регионального ГИБДД. В том числе и ее начальник Алексей Сафонов, в чьем особняке, как у «цыганского барона», прошли обыски с выемкой.

Задержанных подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Хотя сообщалось, возможно, они причастны к организации преступного сообщества.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Щеткин значится в должниках на сайте ФССП. Как следует из судебного приказа от 16 октября 2020 года, на Щеткине висит задолженность по коммуналке за квартиру в Магадане. Включая пени, за исключением долга по платежам за газ, тепло и электроэнергию. Не заплатил Сергей Щеткин 3688,68 рублей.

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