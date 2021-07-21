Экс-главу МВД Ставрополья, уволенного со скандалом, разыскивают приставы

Сергей Щеткин - бывший глава ГУ МВД по Ставропольскому краю. Фото: МВД РФ

Теперь уже бывшего начальника главного управления МВД РФ по Ставропольскому краю разыскивает служба судебных приставов. Сергей Щеткин был уволен по решению министра внутренних дел России Владимира Колокольцева накануне, о чем рассказала журналистам официальный представитель ведомства Ирина Волк. Это случилось сразу после того, как была задержана практически вся «верхушка» регионального ГИБДД. В том числе и ее начальник Алексей Сафонов, в чьем особняке, как у «цыганского барона», прошли обыски с выемкой. Задержанных подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Хотя сообщалось, возможно, они причастны к организации преступного сообщества.

Что же касается Сергея Щеткина, продержавшегося на посту главы МВД Ставрополья меньше полугода, в чьем подчинении находились подозреваемые в коррупции, то он значится в должниках на сайте ФССП. Как следует из судебного приказа от 16 октября 2020 года, на Щеткине висит задолженность по коммуналке за квартиру в Магадане. Включая пени, за исключением долга по платежам за газ, тепло и электроэнергию. Не заплатил Сергей Щеткин 3688,68 рублей.

Напомним, что Щеткин родом из Новосибирской области. И прошел путь от оперуполномоченного отделения уголовного розыска в родном регионе до начальника УМВД России по Магадану. С апреля 2015 года по май 2018 года проходил службу в должности замначальника управления МВД России по Магаданской области.

С мая 2018-го по март 2021-го пробыл начальником управления МВД России по Пензенской области. Возглавлять МВД Ставрополья Сергей Щеткин отправился по указу президента 18 марта 2021 года.

Награжден медалями МВД России «За отличие в охране общественного порядка», «За доблесть в службе», «За отличие в службе» I, II и III степени.

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