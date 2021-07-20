Глава МВД по Ставрополью Сергей Щеткин подал в отставку после задержания начальника ГИБДД

Сергей Щеткин награжден несколькими медалями - «За отличие в охране общественного порядка», а также «За отличие в службе» II и III степени. Женат, есть взрослая дочь. Фото: МВД РФ
Начальник ГУ МВД по Ставропольскому краю генерал-майор полиции Сергей Щеткин был вынужден подать рапорт на освобождение от занимаемой должности. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
- После задержания «ОПС Сафонова» - неминуемо встает вопрос об ответственности начальника ГУ МВД по Ставропольскому краю Сергея Щеткина. Именно он давал безупречные характеристики начальнику УГИБДД, когда решался вопрос о его замене после предыдущих коррупционных скандалов. То, что Сафонов до сегодняшнего дня находился в должности - заслуга генерала Щеткина. Мог ли он не видеть, что творится в краевой ГИБДД или ему застил глаза блеск «золотых унитазов»? Любой ответ - не в пользу начальника ГУМВД, - написал Хинштейн.
Напомним, у МВД Ставрополья новый глава появился 24 марта 2021 года. В этот день его официально представил губернатор региона. 50-летний генерал-майор Сергей Щеткин сменил 64-летнего Александра Олдака, руководившего краевой полицией с 2011 года.
Сергей Щеткин награжден несколькими медалями - «За отличие в охране общественного порядка», а также «За отличие в службе» II и III степени. Женат, есть взрослая дочь.
Против начальника ГИБДД Ставрополья и его сотрудников возбуждено дело по факту взятки на сумму 19 млн рублей.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что сегодня, 20 июля против начальника ГИБДД Ставрополья и его сотрудников возбуждено дело по факту взятки на сумму 19 млн рублей. В домах подозреваемых проходят обыски.
Уже изъяты крупные суммы наличных денежных средств, дорогостоящие автомобили и другие драгоценности.
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