Биография Сергея Щеткина: что известно о новом главе МВД Ставропольского края

Сергей Щеткин - новый глава ГУ МВД по Ставропольскому краю. Фото: МВД РФ

У МВД Ставропольского края - новый глава. 50-летний Сергей Щеткин сменил 64-летнего Александра Олдака, занимавшего этот пост с 2011 года. Наиболее интересные моменты из биографии Сергея Щеткина - в материале «КП-Северный Кавказ».

Сергей Михайлович Щеткин родился 21 января 1971 года в Новосибирской области. На службу в органы внутренних дел он поступил в конце 1991 года после окончания Новосибирской средней школы милиции МВД СССР.

Оперуполномоченный уголовного розыска Щеткин со временем занял должность первого замначальника ОВД - начальника криминальной милиции Купинского района Новосибирской области.

В конце 90-х Щеткин поступил в юридический институт МВД РФ в Омске, который он успешно закончил в 1999 году.

В 2004 году Щеткин пошел на повышение - возглавил Купинское ОВД. Этот пост он оставил в 2007 году.

2009 год - время получения еще одного диплома, на этот раз - Академии управления МВД России.

В 2011 году Щеткин проходит переаттестацию, чтобы из милиционера превратиться в полицейского (как раз в этот период проходила реорганизация ведомства), и переезжает за 7000 км от родного дома - в Магадан. Здесь он до 2015 года руководил городской теперь уже полицией, а затем перешел в областное управление на должность заместителя начальника - начальника полиции.

В 2018 году Щеткину вновь приходится переезжать. Из Магадана его переводят в Пензу - города разделяют почти 10 тысяч километров. Начальником областного управления МВД он проработал три года. ЧИСЛА президент России Владимир Путин подписал указ о назначении генерал-майора Щеткина (это звание он получил в 2019 году) ДОЛЖНОСТЬ.

Сергей Щеткин награжден несколькими медалями - «За отличие в охране общественного порядка», а также «За отличие в службе» II и III степени.

Женат, есть взрослая дочь.