1 марта бывший глава МВД Ставропольского края стал помощником губернатора

Александр Олдак 1 марта вступил в должность одного из помощников главы региона. До этого он был главой ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Олдак подписал контракт на период до 28 февраля 2022 года. Он будет работать в правительстве год. Всего у губернатора Ставропольского края теперь 7 помощников.

Напомним, в декабре 2020 года Олдак ушел в отставку с поста главного полицейского края.

Олдак родился в 1957 году в Новосибирске, закончил Омскую высшую школу милиции. Имеет медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 1 и 2 степени, медаль «За службу на Северном Кавказе», «За доблесть в службе» и «За безупречную службу» трех степеней и другие награды.