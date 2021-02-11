Генерал-майор Сергей Щеткин станет главой МВД по Ставропольскому краю

Сергей Щеткин. Фото: МВД по Пензенской области

Главу полиции Пензенской области, генерал-майора Сергея Щеткина переведут в Ставропольский край. Об этом "КП - Ставрополь" сообщил источник в правоохранительных органах.

- Кандидатуру уже одобрили в центральном аппарате. Для назначения на пост главы МВД по Ставропольскому краю не хватает только указа Владимира Путина, - сообщил собеседник "КП".

В подтверждение слов источник показал рапорт, подписанный 18 января начальником Департамента государственной службы и кадров Владимиром Кубышко. Согласно документу, Щеткин освобождается от должности главы МВД Пензенской области и возглавляет ведомство в Ставропольском крае.

В Пензенской области Щеткин проработал почти два года. До этого он возглавлял полицию Магадана и был заместителем главы МВД по Магаданской области.

Александр Олдак все еще остается на посту руководителя МВД по Ставропольскому краю. Генерал-лейтенант проработал в должности почти 10 лет. В конце 2020 года стало известно, что мужчина написал заявление об уходе.