Сергей Щеткин назначен новым главой МВД по Ставропольскому краю

Сергей Щеткин. Фото: МВД по Пензенской области

В Ставропольском крае сменился глава регионального управления МВД. Им стал Сергей Щеткин, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Ранее мужчина возглавлял МВД по Пензенской области. Щеткина представил министр внутренних дел России Александр Колокольцев.

- Уважаемый Сергей Михайлович, добро пожаловать на Ставрополье! Поздравляю Вас с этим важным назначением! Уверен, что Ваш богатый профессиональный опыт надёжно послужит России на ставропольской земле. Задачи и цели у нас общие: закон и порядок, развитие и стабильность, - написал Владимиров.

Бывший глава ставропольской полиции Александр Олдак ушел в отставку в возрасте 63 лет. Официальной позиции, почему он покинул пост, нет.

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