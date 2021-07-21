Пять особняков и машина Джеймса Бонда: полковника Сафонова с золотым унитазом считают главой транспортной мафии

Попасть в особняк Сафонова можно через огромные кованые ворота, снабженные шикарным «фамильным гербом». Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

Во вторник на Ставрополье разразился громкий коррупционный скандал с «цыганским оттенком». После спецоперации Управления собственной безопасности МВД и Росгвардии была задержана вся верхушка местного ГИБДД. 35 чиновников (а также гражданских лиц) во главе с начальником ведомства, полковником Алексеем Сафоновым.

– Им инкриминируется организация преступного сообщества, получение взяток, злоупотребления, превышения полномочий. По сути, на Ставрополье действовала самая настоящая мафия, наживавшаяся на всем: от «блатных» номеров и пропуска большегрузов до торговли песком, – рассказал подробности грандиозной спецоперации депутат Госдумы Александр Хинштейн в Telegram.

Особый шик скандалу придали опубликованные Хинштейном фотографии одного из особняков полковника Сафонова (по данным инсайдеров, у генерала их аж пять). Интерьеры поражают воображение сочетанием богатства и безвкусицы: вычурная «версальская» мебель с позолотой, завитушки на стенах, тяжелые хрустальные люстры и вазы, канделябры и фарфоровые статуэтки, кресла в виде тронов и не менее «королевские» комоды, мраморные лестницы и мозаичный пол, фрески на стенах и золотые унитазы.

Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

Однако на проверку вся эта помпезность может оказаться дешевой подделкой. «Комсомолка» нашла на популярном «Алиэкспрессе» модели, один в один похожие на атрибуты роскоши, найденные в доме полковника. Цены высокие, но далеко не заоблачные: золотые унитаз и раковина оказались вовсе не золотыми и стоят по 65 тысяч рублей, люстра – вдвое дороже. Получается, цыганский шик нужен был полковнику исключительно «для души».

На AliExpress есть товары, один в один похожие на атрибуты роскоши из дома полковника Сафонова

На видео Следственного комитета нашлись и другие помпезные детали: попасть в особняк Сафонова можно было только через огромные кованые ворота, непременно снабженные шикарным «фамильным гербом». Тут же во дворе – два новеньких BMW, дорогие уже по-настоящему: каждый стоит не меньше 5 миллионов рублей. Потрясает показная самоуверенность, с которой подбирались номера машин. Одна из них буквально кричит о принадлежности хозяева к силовым структурам: роскошный «номер Джеймса Бонда» – 007, оказался закреплен за шикующим коррупционером.

Венчают картину найденные во время обыска в доме у Сафонова пачки пятитысячных купюр, заботливо стянутые резиночками. Точную сумму силовики пока не называют.

Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

Следственный комитет считает, что преступная группировка Сафонова оформилась к 2017 году, через пять лет после его назначения начальником ставропольской Госавтоинспекции. Только за бесконтрольный проезд грузовиков с зерном через посты ГИБДД Сафонов и компания получили почти 20 миллионов рублей. И это только то, что удалось задокументировать. За мзду инспекторы закрывали глаза на перегруз, отсутствие путевых листов, документов об оформлении и прочие нарушения.

Кроме Алексея Сафонова по уголовному делу проходят и другие высокопоставленные сотрудники ГИБДД. По версии следствия, цепочка тянется до рядовых сотрудников, которые годами передавали взятки «наверх». Каждому экипажу начальством ставились показатели по взяткам.

– Нас ежедневно заставляют работать на «показателях», – анонимно жаловался сотрудник ГИБДД Пятигорска в Администрацию президента в 2017 году. – А если мы говорим, что люди не нарушают, то тогда нам говорят, что мы плохо работаем, после чего нас направляют на те посты, где приходится стоять 24 часа в сутки. А кто деньги приносит, те работают в центре города.

Самое смешное, что после письма Сафонов направил в пятигорскую ГИБДД проверку, которая неожиданно никаких нарушений не нашла.

Сафонов любил эффектно работать на публику, иногда даже гонялся за нарушителями на своем авто. Фото: стоп-кадр видео

При этом сам полковник на людях был кристально добропорядочен. Сафонов «активно боролся» со взяточниками, рассказывал в интервью о намерении искоренить подобные практики среди своих сотрудников. И призывал водителей «перестать соблазнять» ГАИшников рублем.

– Я предлагаю водителям не нарушать закон, не подвергать себя уголовной ответственности и не провоцировать сотрудников Госавтоинспекции предложениями денег, – говорил он в одном из последних обращений.

А еще Сафонов очень любил эффектно работать на публику, иногда даже гонялся за нарушителями скоростного режима на своей машине.

Сафонов и его подчиненные задержаны, им грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что вечером того же дня на стол легло заявление руководителя Ставропольского главка МВД, вынужденного подать в отставку вслед за своим подопечным.

– После задержания «ОПС Сафонова» – неминуемо встает вопрос об ответственности начальника ГУ МВД по Ставропольскому краю Сергея Щеткина. Именно он давал безупречные характеристики начальнику УГИБДД, когда решался вопрос о его замене после предыдущих коррупционных скандалов. То, что Сафонов до сегодняшнего дня находился в должности – заслуга генерала Щеткина. Мог ли он не видеть, что творится в краевой ГИБДД или ему застил глаза блеск «золотых унитазов»? Любой ответ – не в пользу начальника ГУМВД, – резюмировал произошедшее на Ставрополье депутат Хинштейн.

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