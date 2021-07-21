«Инспектор все равно что-то найдет»: перевозчик зерна рассказал, как ему приходилось платить сотрудникам ГИБДД на Ставрополье

Со слов собеседника, плату требуют просто за проезд Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Дальнобойщик рассказал сайту stav.kp.ru, как платил инспекторам ГИБДД деньги на территории Ставрополья за транспортировку зерна. Со слов Владимира, который занимается перевозками на протяжении 20 лет, на каждом посту ему приходилось отдавать от 200 до 500 рублей.

- Требовали плату просто за проезд, а не за перегруз, - подчеркнул собеседник. - В одно направление он стоит 200 рублей. Вернуться назад - еще 500 рублей. Такая же картина в Краснодарском крае: на Тихорецком и Славянском постах. Деньги в любом случае надо отдать, иначе инспектор что-нибудь найдет: воздух зашипел, фара не так светит, камень попал в лобовое стекло и так далее. Кстати, в июле 2021 года в Instagram появилось видео, на котором в Кочубеевском районе водитель большегруза перед постом завешивает номера и проезжает без взвешивания. По словам пользователя, который выложил ролик в сеть, из-за этого дорожное полотно там буквально проваливается под тяжестью грузовиков.

20 июля 2021 года было заведено уголовное дело по факту получения взятки в размере 19 млн рублей организованной группой из шести человек под руководством начальника Государственной инспекции дорожного движения Ставропольского края Алексея Сафонова. Всех задержали. В настоящий момент продолжаются обыски с выемкой. Уже изъяты крупные суммы наличными и дорогостоящие автомобили.

Как полагает следствие, на протяжении нескольких лет участники этой группы незаконно изготавливали пропуска. И за определенную сумму они продавались тем, кто занимается грузоперевозкой зерновых культур и инертных грузов на территории Ставропольского края. Чудо-документ позволял владельцу грузовика беспрепятственно проезжать через стационарные и передвижные посты ГИБДД, даже если были допущены нарушения.

Столь нехитрым способом члены банды и заработали больше 19 млн рублей.

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