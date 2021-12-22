Особняк главы ГИБДД Ставрополья Сафонова с "золотым унитазом" подарили его малолетним детям

Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна

Самый популярный дом лета 2021 года - особняк бывшего главы ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова с "золотым унитазом" - теперь принадлежит его детям. Ранее недвижимость была записана на гражданскую жену Алену Псель. По информации "КП-Ставрополь", в августе, после задержания главы семьи, женщина решила подарить ставропольский особняк и землю, на которой он стоит, несовершеннолетним детям.

Договор дарения при этом может считаться законным, потому что запрет на сделки с этим имуществом наложили только в сентябре.

Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

Недвижимость вошла в число объектов, которые Генпрокуратура России хочет через суд арестовать. Ответчиками по иску проходят сам Сафонов и его близкие: гражданская жена Алена Псель, мать Светлана Сафонова, бывшая супруга Ирина, ее мать Лидия Губарева, а также двое детей. По информации "КП-Ставрополь", речь идет о 22 объектах недвижимости и шести транспортных средствах, общая стоимость которых превышает 83 млн рублей. При этом первый из них был оформлен еще в 2011 году - в следующем тогда еще подполковник стал главой УГИБДД по Ставрополью. Генпрокуратура считает, что на свою зарплату за девять лет тот не мог накупить столько недвижимости.

Задержали Сафонова в июле 2021 года. Его и бывшего начальника отдела краевого ГИБДД Александра Аржанухина, замначальника Александра Ткаченко, инспектора ГИБДД Виталия Мельчикова подозревают в организации "дорожной мафии", которая действовала с 2017 года. В состав группы также входили и рядовые сотрудники. Всего, по последним данным, более 30 человек. Они брали дань с большегрузов за беспрепятственный проезд. Сафонов получил на этих делах больше 19 млн рублей.

Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

- Требовали плату просто за проезд, а не за перегруз, - рассказывал корреспонденту "КП-Ставрополь" дальнобойщик. - В одно направление он стоит 200 рублей. Вернуться назад - еще 500 рублей. Такая же картина в Краснодарском крае: на Тихорецком и Славянском постах. Деньги в любом случае надо отдать, иначе инспектор что-нибудь найдет: воздух зашипел, фара не так светит, камень попал в лобовое стекло и так далее.

Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

После задержания во владениях фигурантов одновременно прошли 53 обыска. После скандала с поста главы ГУ МВД по Ставропольскому краю ушел не проработавший в ведомстве даже года Сергей Щеткин.

Иск Генпрокуратуры еще находится в производстве. Предполагается, что суд вынесет решение по нему только в 2022 году. По сведениям "КП-Ставрополь", Алексея Сафонова вскоре переведут в СИЗО-1 Ставрополя, откуда ему легче будет участвовать в предварительном следствии и заседаниях. Кроме того, новорожденная дочь подозреваемого три месяца не может получить свидетельство о рождении, поскольку гражданской жене не дают заверенную копию паспорта мужа.

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