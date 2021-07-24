«Это очень дорогие ошибки»: дизайнер объяснила, что не так с особняком «золотого» полковника

В доме все было сделано с претензией на "Версаль".

«КП» попросила ставропольского дизайнера Веронику Сомову дать оценку интерьерам дома Алексея Сафонова. Напомним, особняк площадью 450 кв. м. записан на гражданскую жену начальника ГИБДД Ставрополья Алену Псель. Сам Сафонов утверждает, что дом был построен до него на деньги, заработанные гражданской супругой в бизнесе, а он въехал в него уже позже. При этом в интерьерах ему не все нравилось: в суде он заявил, что ряд моментов "сделал бы по-другому".

Прихожая и холл: Людовику XIV сделалось бы дурно

- Здесь мы видим четырхстворчатый позолоченный шкаф в стиле барокко. В России такое не изготавливается. Если это Италия, то цена около 2 млн рублей. Но скорее Китай. Там огромные фабрики в городе Фошань, которые лепят подобное для российских любителей «королевского» стиля. В Ставрополе у меня было несколько клиентов, заказывавших подобное через интернет-площадку «Алибаба».

Здесь мы видим четырхстворчатый позолоченный шкаф в стиле барокко. В России такое не изготавливается.

Продавцов настоящей Италии в городе точно нет, потому что это не по карману даже местным подпольным миллионерам. Да и Китай стоит немало. Такой шифоньер обошелся минимум тысяч в 350: это ручная резьба по дереву и неплохая позолота. Большое трюмо с зеркалом, уверена, из того же Китая. Цена — около 300 тысяч. Кресла каждое тысяч по 60. Любопытно, что это гостиный гарнитур, но поставили его зачем-то в прихожую. И не угадали с оттенком. У кресел и трюмо голубой отлив золота, у шкафа — красный.

На полу итальянский керамогранит, но видно, что подбирали по критерию «с завитками». Массивная дверная облицовка, такое ощущение, что сделана из пластмассы, золотом там и не пахнет, а чрезмерная витиеватость усугубляет ощущение декоративного излишества.

Позолоченная лепнина, окружающая потолочный рисунок «небо в цветочках», колонны с пилястрами, нависающая люстра — все это по отдельности должно соответствовать выбранному стилю, но в реальном ансамбле и в такой концентрации на квадратный метр создает дикую стилистическую сумятицу, от которой вошедшему сюда Людовику XIV наверняка бы сделалось дурно.

Кресла, по мнению дизайнера, покупались в Китае.

Гостиный гарнитур из двух кресел, дивана и столика точно из Китая, около 500 тысяч рублей. В целом я бы оценила мебель, работы и материалы в прихожей и холле минимум в 5 млн, причем большая часть этой суммы — это декор потолков и стен.

Спальня: ковер — это фиаско

Дизайнер оценила спальню максимум в 2 миллиона рублей.

- Тут у меня уже не остается сомнений, что кровать и прикроватные тумбы — из Фошаня. Один из моих клиентов заказывал очень похожие. Стоит все вместе около 500 тысяч рублей. Здесь же вездесущая хрустальная люстра, торчащая из ниши. Я думаю, тысяч 50 она стоила. Видно, что сильно вложились в стены - золотая лепнина и тут везде, где надо и не надо. Особенно смешно, как она обрывается кондиционером. На полу, кажется, самый обычный ламинат. Да и ковер не впечатляет ворсистостью и чистотой. Особенно чудовищно его зеленый цвет сочетается с темно-синими шторами. Я бы оценила спальню максимум в 2 миллиона.

Кухня: едим с помпой

Кухня дорогая. Мебель из дерева обошлась под миллион. Плюс декор, эпический потолок.

- И здесь умудрились выдержать «стиль», налепив золотые кружева даже на фасады. Хрустальная люстра над обеденным столом — триумф упрямства хозяев. Тут бы что-то полегче, располагающее к пищеварению, но и за едой члены семьи не должны забывать о тяжести богатства. Кухня дорогая. Мебель из дерева обошлась под миллион. Плюс декор, эпический потолок. Думаю, что в 2 млн не уложились.

Ванны: золотые унитазы и купели

В таких ванных человек не просто купается, а совершает омовение.

- Глядя на позолоченные раковины с завитушками, унитазы и биде, я не сомневаюсь в их китайском происхождении. Такой вычурности итальянские производители себе не позволяют. Перед нами - достаточно дешевая сантехника. На «Алибабе» такой унитаз стоит около 30 тысяч. Мебель тоже не из люкса. Шкаф-витрина, я думаю, обошелся тысяч в 80 рублей. Шкаф под раковины — в 50. Полностью укладывается в «стиль» и большая хрустальная люстра над одной купелью и колонны — над другой. В таких человек не просто купается, а совершает омовение под сенью хрусталя. Каждую ванну я бы оценила в 1,5 миллиона рублей.

Золотые унитазы, уверена наш эксперт, - китайские и стоят недорого.

РЕЗЮМЕ

Сложно назвать итоговую стоимость особняка жены Сафонова. Да, мебель в основном китайская, но это дорогой Китай. На материалах видно, что тоже не экономили, хоть и ушли они, увы, на то, чтобы «запечатлеть в золоте и мраморе» дизайнерские ошибки.

Нестыковка оттенков позолоты и нагромождение элементов декора — главные «косяки» дизайна этого дома, превращающие весь интерьер в претенциозную, очень дорогую, но имитацию истинного стиля. Барокко только кажется легко копируемым. На самом деле в нем очень легко перейти грань, за которой начинается безвкусица. А соблюсти ее - невообразимо дорогое удовольствие. Самые богатые люди заказывают весь мебельный ансамбль на одной фабрике в Италии и нанимают оттуда же дизайнеров, чтобы и остальные элементы интерьера те привели в соответствие. А наши провинциальные любители «лухари» скупают в Китае все, что хорошо блестит. В итоге их дома начинают напоминать гнезда сорок, а не Версаль. Удачных попыток создать его я еще не видела. Но клиент, как известно, всегда прав. Он хочет «как во дворце», и дизайнер делает ему красиво. А главное — дорого!

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