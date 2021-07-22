14 медалей и 20 лет выслуги: чем и за что награждали начальника ГИБДД Ставрополья

Начальник Госавтоинспекции Ставропольского края решением суда будет 2 месяца находиться под арестом Фото: Евгения СОКОРЕВА

Арестованный начальник УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю может похвастаться 14-ю медалями и престижными знаками отличия.

Как узнал сайт stav.kp.ru, на груди полковника Алексея Сафонова в парадном кителе блестят нагрудные знаки «Специалист 1 класса», «За отличие в службе ГИБДД высшей степени», «Об окончании ВУЗа МВД РФ» и «Почетный сотрудник МВД».

Первый присваивается через 3 года после того, как сотрудник удостоился звания «Специалист 2 класса». Претендент обязан выдержать испытания по всем видам профессиональной служебной и физической подготовки. Можно получить звание и без испытаний, заслужив одно из самых престижных — «Почетный сотрудник МВД». Бонусом к знаку «Специалист 1 класса» прилагается надбавка к зарплате в размере 20% от оклада.

Знак «За отличие в службе ГИБДД высшей степени» - в форме лучистой звезды с лавровыми ветками, эмблемой МВД РФ и патрульной машиной ДПС на фоне российского триколора. Его вручают за высокие показатели по службе, в том числе за пресечение правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Знак «Об окончании ВУЗа МВД РФ» — в форме красного ромба с гербом России внутри.

Наконец, нагрудный знак «Почётный сотрудник МВД». Это высший ведомственный знак отличия Министерства внутренних дел России. Его вручает министр за «умелую организацию работы и высокие показатели в служебной деятельности, образцовое выполнение служебного долга, проявленные при этом инициативу и самоотверженность».

С ним полагается разовая премия в размере одного оклада и ежемесячная прибавка в размере 50% от оклада. Слева на груди 14 медалей. В том числе три — за выслугу лет (10, 15 и 20 лет).

Напомним, что Алексей Сафонов подозревается в том, что, занимая должность начальника УГИБДД по Ставропольскому краю, промышлял в составе «транспортной мафии». Следователи полагают, он получил взятку в р. Ессентукским городским судом размере 19 млн рублей.

Сафонова арестовали на срок два месяца до 19 сентября 2021 года. Заключили под стражу и еще пятерых его подельников лиц (трое - сотрудники полиции), еще двоих посадили под домашний арест.

22 июля стало известно, что один из арестованных, экс-начальник отдела УГИБДД ГУ МВД Александр Аржанухин, впал в кому и находится сейчас в больнице.

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