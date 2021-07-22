Ушел на пенсию из-за болезни: что известно о впавшем в кому фигуранте дела начальника ГИБДД Ставрополья

Фигурант уголовного дела Александр Аржанухин - в числе арестованных по делу Алексея Сафонова

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров прокомментировал громкую историю по поводу «дела Сафонова».

- Не вижу смысла добавлять что-либо к комментариям и информации со стороны правоохранительных органов. Все необходимые действия ими проводятся. Они разберутся во всем, и фигуранты дела, которые будут признаны виновными, ответят перед законом, - написал глава региона на своей странице в Инстаграме.

Владимир Владимиров также добавил, что «единственная точка «включения» краевых структур в эту историю – медицинская».

Дело в том, что одному из подследственных стало плохо. Сегодня, 22 июля его госпитализировали в одну из больниц края. По словам губернатора Ставрополья, врачи оказывают ему необходимую помощь. К сожалению, сейчас пациент находится в коме.

В Ессентукском городском суде, куда вчера, 21 июля доставили Алексея Сафонова, задержанному по подозрению в создании «транспортной мафии» и многомиллионных взятках, «КП» прокомментировали, что инцидент произошел не во время заседания.

- Вчера такого случая у нас не было. Могу ответить, что инцидент произошел не во время судебного заседания. В суде никто из участников процесса не жаловался на плохое самочувствие, - объяснили в ведомстве.

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Позже собственный источник «КП-Северный Кавказ», знакомый с делом Алексея Сафонова сообщил, что пациентом оказался экс-начальник отдела Ставропольского управления ГИБДД Александр Аржанухин.

О нем известно, что он 56-летний подполковник, сейчас - на пенсии. Аржанухин год назад был уволен по состоянию здоровья. Дополнительной информации о нем, например, где родился, какие награды имеет, в открытых источниках нет.

Фигурант уголовного дела Александр Аржанухин - в числе арестованных по делу Алексея Сафонова.

Аржанухин год назад был уволен по состоянию здоровья

Напомним, главное управление Генеральной прокуратуры по СКФО и ЮФО поддержало ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Сафонова.

Он подозревается в том, что, занимая должность начальника УГИБДД по Ставропольскому краю, действуя в составе организованной группы, получил взятку в особо крупном размере. Суд решение об аресте Сафонова на срок до 19 сентября 2021 года.

Против остальных участников организованной группы также инициирован вопрос об избрании меры пресечения.

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