На Ставрополье один из фигурантов дела Алексея Сафонова впал в кому

Пациента госпитализировали в одну из больниц края Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров прокомментировал громкое дело по поводу «дела Сафонова».

- Не вижу смысла добавлять что-либо к комментариям и информации со стороны правоохранительных органов. Все необходимые действия ими проводятся. Они разберутся во всем, и фигуранты дела, которые будут признаны виновными, ответят перед законом, - написал глава региона на своей странице в Инстаграме.

Владимир Владимиров также добавил, что «единственная точка «включения» краевых структур в эту историю – медицинская». Дело в том, что одному из подследственных стало плохо.

Сегодня, 22 июля его госпитализировали в одну из больниц края. По словам губернатора Ставрополья, врачи оказывают ему необходимую помощь. К сожалению, сейчас пациент находится в коме.

В Ессентукском городском суде, куда вчера, 21 июля доставили Алексея Сафонова - начальника ГИБДД по Ставропольскому краю, задержанному по подозрению в создании «транспортной мафии» и многомиллионных взятках, «КП» прокомментировали, что инцидент произошел не во время заседания.

- Вчера такого случая у нас не было. Могу ответить, что инцидент произошел не во время судебного заседания. В суде никто из участников процесса не жаловался на плохое самочувствие, - объяснили в ведомстве.

Напомним, главное управление Генеральной прокуратуры по СКФО и ЮФО поддержало ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Сафонова.

Он подозревается в том, что, занимая должность начальника УГИБДД по Ставропольскому краю, действуя в составе организованной группы, получил взятку в особо крупном размере. Ессентукским городским судом принято решение об аресте Сафонова на срок до 19 сентября 2021 года.

В отношении остальных участников организованной группы также инициирован вопрос об избрании меры пресечения.

К 13:00 22 июля стало известно имя пациента. Им оказался экс-начальник отдела Ставропольского управления ГИБДД Александр Аржанухин.

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