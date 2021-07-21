«Я бы так не делал»: задержанный начальник ГИБДД Ставрополья рассказал, кто занимался декором в его «версальском дворце»

Алексей Сафонов в зале суда. Фото: стоп-кадр видео

В Ессентукский городской суд доставили Алексей Сафонова - начальника ГИБДД по Ставропольскому краю, задержанному по подозрению в создании «транспортной мафии» и многомиллионных взятках.

Перед началом заседания журналистам предоставили возможность задать полицейскому вопросы. Конечно же, его стали расспрашивать про «версальский дворец» с золотыми унитазами, в котором жил Сафонов.

- Я пришел в этот дом пять лет назад, когда он уже был построен, - объяснил полицейский.

- А как вы в нем оказались, вы сказали, что его строят люди бизнеса? - поинтересовался один из представителей прессы.

После некоторой паузы Сафонов нехотя сказал: «Гражданская супруга».

По информации сайта stav.kp.ru, Сафонов действительно жил с 36-летний бизнесвумен. Отношения между ними начались, когда высокопоставленный полицейский еще состоял в официальном браке.

Журналисты уточнили, кто все же занимался декором?

- Когда я пришел, все уже было выстроено, - повторил Сафонов. - Ряд моментов, которые там есть - я бы так не делал. У каждого свой вкус.

Именно вкус владельца особняка вызвал чуть ли не больше возмущения в соцсетях, чем всплывшие схемы «транспортной мафии», в организации которой как раз и подозревают Сафонова. Видеозапись интерьеров особняка обнародовали следователи, проводившие обыски.

Перед зрителями предстал классический стиль «дорого-богато»: золотые унитазы и такого же цвета лепнина, личная сауна и бильярдная, огромные хрустальные люстры и расписные потолки.

ОФИЦИАЛЬНО

Прокурор Главного управления Генеральной прокуратуры РФ по СКФО и ЮФО Вячеслав ХЛОПОНИН:

Главное управление Генеральной прокуратуры по СКФО и ЮФО поддержало ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Сафонова. Он подозревается в том, что, занимая должность начальника УГИБДД по Ставропольскому краю, действуя в составе организованной группы, получил взятку в особо крупном размере. Ессентукским городским судом принято решение об аресте Сафонова на срок до 19 сентября 2021 года. В отношении остальных участников организованной группы также инициирован вопрос об избрании меры пресечения.

Алексей Сафонов стал фигурантом уголовного дела. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Что интересно - в 2011 году у Сафонова и его гражданской жены родился общий ребенок, когда полицейский еще состоял в официальном браке. Развелся он только спустя семь лет. Но, несмотря на появление второго малыша, регистрировать отношения с любовницей он не стал. Возможно, чтобы не светить такую резиденцию (подробнее).

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Обыски проходят в рабочих кабинетах и местах жительства подозреваемых. В частности, в особняке начальника ГИБДД, который находится в Ставрополе. Кажется, что хозяин старался воссоздать мини-копию Версальского дворца (подробнее).