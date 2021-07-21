Начальник ГИБДД Ставрополья взят под арест до сентября

Суд отправил под арест главу ГИБДД Ставрополья. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд избрал меру пресечения в отношении начальника ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова, подозреваемого в получении взятки в 19 млн рублей, взят под стражу. Об этом «КП–Северный Кавказ» сообщил собственный источник в силовых структурах.

Суд избрал в отношении главы ГИБДД Ставрополья меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца - до 19 сентября 2021 года.

Алексей Сафонов стал фигурантом уголовного дела. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ранее было возбуждено уголовное дело по факту получения организованной группой под руководством начальника УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью полковника полиции Алексея Сафонова взятки в особо крупном размере.

По предварительной версии, с 2017 года участники ОПГ под предводительством Сафонова изготавливали пропуска, которые продавали лицам, осуществляющим грузоперевозки зерновых культур на территории Ставрополья. Такой документ, полученный от участников группировки, позволял грузовикам беспрепятственно миновать стационарные и передвижные посты ГИБДД с нарушением административного законодательства.

Дом главы ГИБДД Ставрополья. Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

В общей сложности злоумышленники получили порядка 19 млн. рублей.

Фигурантами уголовного дела стали: сам Алексей Сафонов и 6 участников возглавляемой им банды, включая бывшего руководителя отдела УГИБДД ГУ МВД России по краю Александра Аржанухина, инспектора УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Виталия Мельчикова и еще четыре гражданских лица. Все они были задержаны утром 20 июля 2021 года.

Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

В домах задержанных проведены обыски, обнаружены и изъяты крупные суммы денег и дорогостоящие автомобили. Следственные мероприятия были проведены также и в подразделениях краевого управления ГИБДД.

На данный момент следственные органы продолжают мероприятия, направленные на сбор доказательств, проводятся опросы свидетелей.

Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

Ранее «КП – Северный Кавказ» рассказывала о том, как выглядит дом, в котором проживал начальник ГИБДД Ставрополья Сафонов. Особняк Сафонова расположился за высоким белокаменным забором с распашными коваными воротами и золотым декором на улице Сипягина в районе 204-го квартала краевой столицы. Номерная табличка оформлена в гербовом стиле и украшена золочеными львами.

Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

Во дворе находится сам особняк, здание поменьше, судя по всему, здесь либо проживает прислуга, либо останавливаются гости полковника МВД. Также разбиты клумбы, есть открытый бассейн. Убранство самого особняка сейчас обсуждает вся страна. Высокопоставленный сотрудник краевого ГИБДД тяготел к роскоши: в его доме практически все предметы мебели и быть покрыты позолотой, включая унитаз.

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