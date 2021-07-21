53 обыска одновременно: Хинштейн раскрыл подробности спецоперации против «ГАИшной мафии Ставрополья»

20 июля была задержана почти вся верхушка краевого УГИБДД. Фото: сайт правительства СК

Подробности задержания начальника ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова и трех десятков его подельников сообщил в своем Телеграме Александр Хинштейн, депутат Госдумы РФ и по совместительству член рабочей группы при Комитете по безопасности и противодействию коррупции.

Политик отметил, что «спецоперация против «ГАИшной мафии» Ставрополья прошла без утечек и сбоев».

- Несмотря на масштабность и сложность (одновременно 53 обыска, в том числе у 29 сотрудников ГИБДД), надо отдать должное профессиональной работе коллег: все прошло без утечек и сбоев, - написал Хинштейн.

Операция готовилась силами центрального аппарата МВД. Руководил ей заместитель начальника Главного управления собственной безопасности (ГУСБ) генерал-майор Игорь Жигарев. Он даже лично прибыл в Ставропольский край для этого.

- Вдвойне важно, что в МВД не побоялись вынести сор из избы, ведь репутационные потери были ясны заранее. Это вселяет надежду, что одним Сафоновым дело не закончится, как в масштабах страны, так уж в масштабах Ставрополья точно, - добавил Хинштейн.

Алексея Сафонова задержали 20 июля 2021 года. Против него и его подчиненных было возбуждено дело по факту взятки на сумму 19 млн рублей.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Хинштейн заявил, что задержанного начальника ГИБДД Ставрополья прикрывал глава краевого МВД Сергей Щеткин. Он был уволен по решению министра внутренних дел России Владимира Колокольцева накануне.

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