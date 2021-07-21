«Дань с бензовозов»: как обогащалось руководство ставропольского ГИБДД

С одного грузовика ГИБДД брало "таксу" в 10 тысяч рублей в месяц за беспрепятственный проезд через посты. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ставрополе вынесли приговор местной жительнице Ирине Самченко. Как сообщил «КП» источник в правоохранительных органах, женщина с сентября 2017 по январь 2019 года выступала посредником при передачи взяток (больше чем на 3 млн рублей) от грузоперевозчиков Ставропольского, Краснодарского края и Тамбовской области сотруднику УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Против Самченко возбудили 9 уголовных дел по статье «Дача взятки должностному лицу». Ей грозило до 8 лет лишения свободы, но приговор был гуманным. В совокупности ей дали 5 лет и 3 месяца условно.

По данным источников "КП", Самченко проработала всю жизнь в милиции и вышла на пенсию в звании подполковника. Хорошо зная требования, предъявляемые к перевозке грузов сотрудниками ГИБДД, она устроилась в логистическую компанию. Через пару месяцев, согласно ее показаниям в суде, она поняла, что ей нужен помощник среди высокопоставленных работников ГИБДД.

В 2017 году она предложила поработать вместе Борису Ведерникову, сыну подруги, только что назначенному старшим инспектором контрольно-профилактического отдела УГИБДД по Ставропольскому краю. В полномочия Ведерникова входили проверки сотрудников ДПС, привлечение их к дисциплинарной ответственности за нарушения — словом, его указаний инспектора слушались беспрекословно. Обговорили и условия такой «помощи» - владельцы фирм и предприниматели должны были платить ежемесячно по 10 тысяч рублей с машины. За это им давали «зеленый коридор» на всех постах региона.

Перевозчики быстро соглашались работать с Самченко. Судя по показаниям свидетелей, проходивших по уголовным делам, машины с топливом часто ставили на штраф-стоянки. У грузов не было сопроводительных документов или они были оформлены неправильно. Простой в несколько часов влек за собой убытки и выплату неустоек. Коммерсантам это было невыгодно.

«Коридор» работал почти без сбоев. В случае остановки на посту водители звонили Самченко, сообщали номер машины и данные остановившего инспектора. Та писала Ведерникову, а он давал команды дежурившим на постах командирам взводов и рот — отпускать. «Работа» шла с утра и до позднего вечера. Согласно материалам дел, с которыми ознакомились журналисты "КП", Ведерников отдавал команды вплоть до 10 часов вечера.

Деньги переводили на карту Самченко, а та — на карту, открытую на имя друга Ведерникова, после чего их обналичивали. Куда потом девался черный нал, передавался ли он «наверх», дал ли Ведерников показания против Сафонова и других своих начальников - следствие пока не отвечает на эти вопросы.

У Сафонова в доме нашли намного больше денег, чем у его подчиненного Ведерникова: тысячи долларов, евро и не меньше 1 миллиона рублей. Фото: стоп-кадр оперативной съемки.

У самого Ведерникова при обыске нашли 400 тысяч рублей, хотя за полтора года через карточки старшего инспектора и Самченко только от одного «клиента» прошли 600 тысяч. С ИП за год с небольшим получили 210 тыс. ООО принесло в «общак» почти 1 млн рублей.

Самченко, судя по материалам дел, брала себе за услуги до 40 процентов от каждого перевода. Схема работала хорошо. Многие водители грузовиков на Ставрополье быстро прознали, кому и сколько платить за покровительство, чтобы не стоять на штрафстоянках.

В суде Самченко вину признала частично, не согласившись с суммами, которые она переводила на карту Ведерникова. Однако ее возражения суд признал необоснованными. При обысках дома у нее нашли тетради, в которых было записано, кто и сколько ей перевел денег, номера машин для "зеленого коридора". Изъяли и банковскую карту, на которую ей делали переводы. Самченко не занималась даже минимальной конспирацией и собирала деньги на свою личную карту.

Ведерников в суде вину признал полностью и заявил, что встал на преступный путь, потому что у него был кредит и вся его зарплата шла на его погашение, а жена сидела в декрете с маленьким ребенком. Вот и пришлось начать "доить" коммерсантов.

С учетом признания вины, раскаяния и того, что он «активно способствовал расследованию преступлений», Ведерникова приговорили лишь к штрафу в 4 млн рублей и на три года лишили права занимать должности в системе органов внутренних дел Российской Федерации, связанные с контрольно-профилактическими функциями.

Напомним, руководство ГИБДД Ставрополья подозревают в коррупции. Следственный комитет предъявил начальнику ГИБДД края, полковнику Алексею Сафонову обвинения в получении взятки и создании организованного преступного сообщества. Он арестован на 2 месяца. По версии следователей, Сафонов, его первый зам Ткаченко и еще не менее 30 сотрудников управления получили от грузоперевозчиков взяток почти на 20 млн рублей. За эти деньги они давали грузовикам «зеленый коридор». При обыске в особняке гражданской жены Сафонова нашли пачки долларов, рублей и евро, изъяли две машины «БМВ» стоимостью около 20 млн рублей. Сам особняк, видео из которого было выложено в интернет следствием, вызвал резонанс своими «королевскими интерьерами». Сразу после задержания руководства ГИБДД начальник ГУ МВД по Ставропольскому краю Сергей Щеткин подал в отставку.

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